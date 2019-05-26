親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

宜蘭驚傳紅火蟻入侵！ 科學園區赫見毒蟻從土堆噴出

北協更名台灣出頭…當年我大使館躲打壓 竟藏在這公司下

農業技術團月薪4萬 退休經理、公務員都來報名

2019-05-26 12:57聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣農會辦理第三年農業師傅招聘，今年缺額13人昨天已公布率取名單，農業工作辛苦今年報名人數不如以往，但農業師傅每月約有4萬元薪資加獎金，仍吸引經理級退休人員、公務員報名，縣內缺工農場業者大都想多爭取一些師傅名額，也希望好用的農業師傅能穩定留下來工作。

彰化縣2017年開始配合農委會成立農業技術團，招募30名農業師傅，縣農會根據26鄉鎮市農會需求調度人力，提供農場季節性缺工幫手，報名民眾經過面試、訓練考試後才能上工，有師傅因路程太遠、工作辛苦放棄，也有人因工作態度不佳，經主辦單位認為不適任被剃除。

縣農會指出，彰化以果樹缺工較多，盡可能安排農業師傅整年都有工作，因此也包括花卉、養菇場，暑假過後也有農場整理等粗工，曾有坐骨神經痛民眾誤以為加入技術團可以享受「田園生活」，卻連蹲彎都有困難，也有媽媽帶著兒子前來報名時瞻前顧後，比小孩還積極，不免讓人擔心報名者是否能勝任辛苦的農務工作。

41歲的陳汶釜原本就讀嘉義大學農場管理，畢業後曾在電子業工作多年，加入農業技術團第三年，返回他有興趣的農業領域，工作認真受農場老闆肯定，他指出，擔任農業師傅除了薪資穩定，也能拓展人脈，他看養菇場業者自製太空包學得降低生產成本的概念，即便未來計畫終止，也打算利用農務基金從事農業相關工作。

縣內也有不少業者認為師傅太少，希望政府在提供多一點名額，減緩缺工問題，田洋有機農場老闆郭隆語說，農業缺工問題在於有季節性需求，就連養菇業一年四季都生產也有大小月之分，目前農業師傅依規定需輪替不同工作，但遇到認真的師傅很想爭取留在場區穩定工作，免除不斷指導新人的困擾。

彰化農業師傅陳汶釜工作認真，受業者肯定。記者林敬家／攝影
彰化農業師傅陳汶釜工作認真，受業者肯定。記者林敬家／攝影
分享
彰化農業師傅陳汶釜再養菇場工作外，也種芭樂、向日葵。記者林敬家／攝影
彰化農業師傅陳汶釜再養菇場工作外，也種芭樂、向日葵。記者林敬家／攝影
分享

2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

明台高中70周年慶 馬英九到場肯定林家先人

2019-05-26 11:11

荔枝椿象攻陷八卦山脈 3所國立大學攜手迎戰蟲蟲危機

2019-05-26 07:55

台中客庄一日遊 「食當季、玩在地」

2019-05-25 23:27

對付荔枝椿象 八卦山果園空投平腹小蜂卵片

2019-05-25 23:20

慶端陽 鹿港「燈」場

2019-05-25 23:18

台中推捷運社宅 藍議員肯定 綠憂淪炒房工具

2019-05-25 22:32

社宅政策開倒車？ 盧秀燕：只會升級、擴大 不會停

2019-05-25 22:27

鹿港亮起來 今晚點燈展現迷人的夜

2019-05-25 21:28

「韓流」622到台中 盧秀燕：藍綠各黨來都公平協助

2019-05-25 18:38

台中聯合婚禮超甜蜜 盧秀燕：下次同志也能報名

2019-05-25 17:41

影／南投就業博覽會強強滾 兩岸企業搶人才

2019-05-25 14:08

醫護組隊參賽划龍舟 奪標手是女護理師

2019-05-25 08:48

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

變身賞螢祕境 蔣宋美齡的夢幻花園意外曝光

2019-05-26 07:53

影／連吃2個月火鍋贏得美人心 八仙女孩情定學長

2019-05-25 18:16

影／宜蘭驚傳紅火蟻入侵！ 科學園區赫見毒蟻從土堆噴出

2019-05-26 10:00

改裝車噪音擾清夢 桃市6月試辦「測噪」拍照

2019-05-25 20:54

荔枝椿象攻陷八卦山脈 3所國立大學攜手迎戰蟲蟲危機

2019-05-26 07:55

衝一波繡球花 南庄轉個彎遇見美麗浪漫

2019-05-26 08:56

陳吉仲開的支票 麻豆啟動收購100萬斤大果文旦

2019-05-25 18:51

改裝機車擾人清夢 桃市6月試辦「測噪」

2019-05-25 22:49

高雄明年財政缺口65億 韓國瑜要找蘇貞昌幫忙

2019-05-25 21:40

藍營竹縣第2選區立委民調公布 3人不滿民調瑕疵退席

2019-05-25 14:06

韓國瑜赴青雲宮擂戰鼓 彷彿預告「出征」

2019-05-25 21:37

基隆戀愛巴士前2年速配成功27對 今再啟航72人覓愛

2019-05-25 15:57

遭瘋狂粉絲騷擾 「港湖女神」高嘉瑜打算報警

2019-05-25 16:02

影／灣生老奶奶重回兒時官舍 時光倒流80年她頻拭淚

2019-05-25 13:27

「河豚很多」創業老闆林聖皓有新計畫 斜槓人生精彩

2019-05-26 09:14

影／是你嗎？新北人口破400萬 直接送出淡水套房大獎

2019-05-25 13:13

鹿港亮起來 今晚點燈展現迷人的夜

2019-05-25 21:28

新北華山基金會長者紅白對抗 大展身手玩得開心

2019-05-25 15:12

「韓流」622到台中 盧秀燕：藍綠各黨來都公平協助

2019-05-25 18:38

台中停止申辦世界設計之都 議員批錯失接軌國際

2019-05-26 01:38

懸賞3萬元找抓豬王 台東縣府9月辦抓野豬大賽

2019-05-26 07:55

南科園區選拔平權優良廠商與優良從業人員 今天表揚

2019-05-25 19:30

不忍阿嬤獨守山上果園 女中士棄軍種木瓜收入更高

2019-05-25 20:10

郭台銘訪檜意森活村 打造新朝聖景點

2019-05-25 22:33

屏東黑鮪魚觀光季千人宴 澎湃美食小吃太超值

2019-05-25 20:32

台東縣運 3項破大會紀錄

2019-05-25 19:27

恆春旅遊醫院新建工程再加碼 蘇貞昌指示「一次到位」

2019-05-25 17:28

今高雄旅展 「一日農夫」檔檔熱銷

2019-05-25 15:56

台中聯合婚禮超甜蜜 盧秀燕：下次同志也能報名

2019-05-25 17:41

全國廟會藝陣嘉年華 台南安定蘇厝真護宮熱鬧登場

2019-05-25 15:27

賞螢不用到深山去 澄清湖就有賞螢祕境

2019-05-25 18:11

影／外山木長泳去年多人游不回來 今年老天很給力

2019-05-26 11:36

桃園捷運綠線地下潛盾6月審標 預計10月動工

2019-05-25 16:10

台東親子足球賽好精彩 東海運動公園洋溢歡樂

2019-05-25 16:12

苗栗南庄301農路 近期大雨又遇落石

2019-05-25 20:13

太陽能種小米 台東部落工坊省電費

2019-05-25 23:08

明台高中70周年慶 馬英九到場肯定林家先人

2019-05-26 11:11

影／南投就業博覽會強強滾 兩岸企業搶人才

2019-05-25 14:08

蔣宋美齡花園 改造後開放...一窺第一夫人花房

2019-05-25 23:07

行動佛殿祈福三山大會師 藝文晚會齊歡唱

2019-05-25 22:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top