農業技術團月薪4萬 退休經理、公務員都來報名

2019-05-26 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣農會辦理第三年農業師傅招聘，今年缺額13人昨天已公布率取名單，農業工作辛苦今年報名人數不如以往，但農業師傅每月約有4萬元薪資加獎金，仍吸引經理級退休人員、公務員報名，縣內缺工農場業者大都想多爭取一些師傅名額，也希望好用的農業師傅能穩定留下來工作。

彰化縣2017年開始配合農委會成立農業技術團，招募30名農業師傅，縣農會根據26鄉鎮市農會需求調度人力，提供農場季節性缺工幫手，報名民眾經過面試、訓練考試後才能上工，有師傅因路程太遠、工作辛苦放棄，也有人因工作態度不佳，經主辦單位認為不適任被剃除。

縣農會指出，彰化以果樹缺工較多，盡可能安排農業師傅整年都有工作，因此也包括花卉、養菇場，暑假過後也有農場整理等粗工，曾有坐骨神經痛民眾誤以為加入技術團可以享受「田園生活」，卻連蹲彎都有困難，也有媽媽帶著兒子前來報名時瞻前顧後，比小孩還積極，不免讓人擔心報名者是否能勝任辛苦的農務工作。

41歲的陳汶釜原本就讀嘉義大學農場管理，畢業後曾在電子業工作多年，加入農業技術團第三年，返回他有興趣的農業領域，工作認真受農場老闆肯定，他指出，擔任農業師傅除了薪資穩定，也能拓展人脈，他看養菇場業者自製太空包學得降低生產成本的概念，即便未來計畫終止，也打算利用農務基金從事農業相關工作。