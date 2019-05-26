巧聖先師2526年誔辰祭典 市府：盧秀燕史上首位總主祭

2019-05-26 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市長盧秀燕（中）今天參加巧聖仙師誔辰祭典，成為第一位女性總主祭官。右為副市長楊瓊瓔。記者陳秋雲/攝影 分享 facebook

被視為台灣開基祖廟的「東勢巧聖仙師廟」，今天舉行巧聖仙師2526週年誕辰祭典。市長盧秀燕擔任初獻禮總主祭官，依傳統科儀禮節向魯班公表達崇高敬意，盧秀燕則是舉辦至今，第一位女性總主祭官。

今日祭典由山城在地的萬興國樂團伴奏，換上古裝禮服的盧市長與中央客委會副主委范佐銘、台中市副市長楊瓊瓔、市府民政局長吳世瑋、市府客委會主委江俊龍、勞工局長吳威志、東勢區長翁培真及各分香友廟主委，依傳統科儀禮節向魯班公表達崇高敬意。

盧秀燕說，巧聖仙師也就是俗稱的魯班公，是誕生於2526年前，春秋戰國時代的一位技職達人，他巧奪天工的手藝受到後人愛戴，東勢巧聖仙師廟是全台最早開基、歷史最悠久的廟宇，吸引全國各地的信徒齊聚東勢參與盛典。

市府結合巧聖仙師文化與山城在地特色，自5月11日到6月16日舉行「巧聖仙師文化祭」系列活動，利用為期一個多月的時間舉行各式各樣的活動。

身為巧聖仙師誕辰祭典舉辦至今，第一位女性總主祭官，盧秀燕說，還沒有縣市合併以前，東勢區隸屬原台中縣，縣市合併之前並沒有女性首長，縣市合併後的兩屆市長也都是男性，她很榮幸擔任這次誕辰祭典的主祭官，市府希望藉由巧聖仙師文化祭活動，持續推動技職教育。