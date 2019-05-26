荔枝椿象攻陷八卦山脈 3所國立大學攜手迎戰蟲蟲危機

2019-05-26 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



3所大學昆蟲系合作在八卦山脈員林、社頭山區，利用無人機空投平腹小蜂卵片到無人管理的荔枝和龍眼果園。記者何烱榮／翻攝 分享 facebook

彰化縣八卦山脈員林、社頭山區，最近常見有一群人操作無人機在空中飛來飛去，空投很多紙片散落在荔枝和龍眼果園裡，原來是國內3所大學攜手合作進行無人機空投平腹小蜂卵片計畫； 興大昆蟲系助理教授莊益源今天說，空投平腹小蜂後，苗栗區農業改良場專家會監測孵化成果與防治成效。

八卦山脈荔枝、龍眼果園多達1600公頃，有不少老農放棄管理果園，成為荔枝椿象最愛的「家」，去年荔枝椿象大爆發，農委會防檢局今年首度全面補助縣市政府防治經費，台大、彰師大和興大等3校昆蟲系，也首度合作空投平腹小蜂卵片計畫。

蒙斯特農研公司防治專家林暉閔說，23日、24日分別在社頭、員林進行第3次空投，最近經常下雨，平腹小蜂的卵很堅靭，不怕雨水，如果天氣好，會在5月底前完成第4次空投，共100顆平腹小蜂卵。

計畫主持人莊益源說，高雄、中彰投是國內荔枝和龍眼兩大產區，是計畫執行的目標；5月起在八卦山脈員林和社頭山區無人管理的果園空投卵片，每次20萬顆，將空投4次。今年因天候影響，從高雄到中彰投的荔枝、龍眼開花率很差，很多果農看到無法收成而放棄噴藥管理，雖然荔枝椿象卵因平腹小蜂和收購而減少，但成蟲仍不斷交配產卵，防治成效大打折扣，很可惜。

「荔枝椿象來自對岸的福建、兩廣山區，去年全台荔枝椿象大爆發，依緯度來看，全台都適合荔枝椿象繁殖。」莊益源說，荔枝椿象喜好棲息於荔枝、龍眼及台灣欒樹等，無患子科植物的樹冠嫩葉叢，所很快擴散到全台。

莊益源說，很奇怪的是，屏東縣恆春也有不少荔枝果園，卻未發現荔枝椿象蹤影，而台東縣也有台灣欒樹和零星的荔枝龍眼樹，也未見荔枝椿象，值得進一步追蹤與研究。

去年八卦山脈的荔枝椿象大爆發，農政單位束手無策，今年農委會防檢局除補助費讓彰化、台中、南投和高雄等縣市全面進行化學和生物防治。彰化縣政府除透26鄉鎮公所補助噴藥、收購荔枝椿象卵片，3月間選定彰化、花和芬園3市鄉交界的山區果園，每隔10天空投平腹小蜂卵片，空投4 次共436萬顆卵。

台中區農業改良場作環課于逸知博士說，縣府收購的荔枝椿象卵片，發現不少卵有小孔，那是平腹小蜂寄生後孵化出小小蜂的證明，那顆卵已無法再孵出小荔枝椿象，顯然利用荔枝椿象的天敵進行生物防治策略已奏效。