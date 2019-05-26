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台中停止申辦世界設計之都 議員批錯失接軌國際

2019-05-26 01:38中央社 台中25日電

台中市政府公告停止「台中市申辦2020年世界設計之都推動委員會設置要點」，市議員江肇國表示，台中市喪失接軌國際的機會；市府表示，有良好基礎後會再申辦國際級展會。

江肇國今天在個人臉書專頁貼出台中市政府終止申辦2020世界設計之都的公告，他表示，盧市府上任後廢青年議會、參與式預算，以及綠川品牌等多個案子，不用中國阻攔，市府即自縛手腳。

江肇國指出，百年前的台中車站、融合多種設計元素的台中州廳、台中公園、現代的路思義教堂、彩虹眷村、國家歌劇院，台中擁有許多魅力的建築，在城市舞台上展露各自的風采。

江肇國說，台中市身為全台第二大城，當初前市府時代申請2020世界設計之都時，獲得建築界、設計業、學術界等公開力挺，未料盧市府上任後竟遭否決。「我們還需要擔心如何跟國際城市競爭嗎」。

台中市政府表示，根據世界設計組織（WorldDesign Organization，WDO）公開的相關申請資訊，今年3月底前即必須投遞以英文撰寫的國際投標書，申辦條件中需附資金擔保文件。由於市府預算須逐年送議會審查，無法於申辦文件中提出相關證明，申辦時恐難獲主辦單位認同。

文化局指出，政策有延續也有創新，不會為反對而反對，權衡得失後，決定暫緩申辦世界設計之都，但台中仍會持續推動設計及文化創意發展，並會積極整備台中設計文創環境，待有良好的基礎條件後，再申辦國際級展會。

設計之都台中市建築
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