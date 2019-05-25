社宅政策開倒車？ 盧秀燕：只會升級、擴大 不會停

2019-05-25 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中報導



台中市長盧秀燕（左六）昨晚參加大里光正段社會住宅入住典禮。 圖／台中市新聞局提供 分享 facebook 時代力量立委洪慈庸批評台中市長盧秀燕的社會住宅政策「開倒車」，解約北屯太原段的開發案。盧秀燕昨表示，台中的社會住宅不會停，只會升級、擴大，且已在評估「捷運社會住宅」，讓需求者住得更便利。

這是盧秀燕首次提出「捷運社會住宅」構想。台中市都發局長黃文彬表示，前市長林佳龍規劃的15處社會住宅共5008戶，已陸續發包、施工、設計，盧市府沒有「逢龍必反」，唯一除了「東山段」社會住宅330戶，因荔枝公園老樹保育議題正在檢討地點，北屯機廠捷運G0站是考量點之一。

黃文彬表示，「東山段」社會住宅330戶，盧市長希望顧及生態打算「易地興建」，已與交通局討論在北屯機廠Ｇ0站有2000坪基地。據了解，這塊基地就是在好市多北台中二店對面。

交通局長葉昭甫也證實，近日在討論綠線G0站土地興建社會住宅，這是區段徵收土地，本來規劃作為捷運藍線的駐車區，要再評估藍線系統要不要用到這塊地，若可釋出就能蓋社會住宅。

都發局長黃文彬表示，捷運綠線明年底通車，盧市長希望在沿線找土地，距離捷運站500公尺或步行可達的地點，採「公私合作」興建社會住宅，獎勵建商容積，由建設公司和市府合作興建，西屯、烏日各站周邊的土地目前都在尋覓中。

盧秀燕表示，台中社會住宅只會「升級、擴大」，前市長林佳龍規劃的15處持續進行，台北捷運沿線很多「捷運宅」，新北在捷運沿線推動都更，台中也可以做「捷運社會住宅」，讓有需要社宅的市民覺得更方便。

都發局表示，捷運社宅若能和民間建設公司合作，興建速度會更快，以容積獎勵方式，還是以出租為主，讓年輕人有便宜好宅達到居住正義訴求。