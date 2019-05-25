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鹿港亮起來 今晚點燈展現迷人的夜

2019-05-25 21:28聯合報 記者劉明岩╱即時報導

「2019鹿港慶端陽系列活動」今晚7點在鹿港公會堂前廣場舉辦祈福點燈儀式，由彰化縣長王惠美等人一起啟動下，位在中山路燈區、鹿港老街、桂花巷藝術村、文武廟及鹿港慶端陽龍舟賽會場等處的應景燈飾， 瞬間亮爍，展現鹿港小鎮夜晚迷人風情。　

今晚在鹿港公會堂前廣場舉辦祈福點燈儀式，邀請「九天民俗技藝團」以磅礡戰鼓，結合悠揚旗舞的開場，由彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、彰化縣體育會龍舟委員會主委凃淑媚議員等貴賓一起啟燈。

王惠美表示，從今天25日開始到6月9日的每個星期六、日在文武廟、公會堂、桂花巷藝術村等地都有一系列精彩的鹿港慶端陽活動，另外6月5、6、7日三天將在福鹿溪水道舉辦「國際龍舟錦標賽」，今年共有118個隊伍、3千多個選手、來自24個國家的民眾共襄盛舉。

另在文武廟主要是以親子為主的活動，到6月9日為止都有相關藝文表演，而6月7日到9日在桂花巷藝術村則有DIY活動。另外，在彰濱工業區還有觀光工廠活動與鹿港慶端陽做連結，還能帶特色禮物回家，有得拿又有得玩，民眾開車到彰濱工業區，也能搭乘接駁車到鹿港市區景點遊玩，或到福鹿溪體驗鹿港民俗傳統與夜晚的美，一系列的鹿港慶端陽活動等著大家。

王惠美指出，過去她擔任鹿港鎮長的時候，就希望把鹿港夜間的美推行出去，希望不只是白天，晚上也有更多的人來體會鹿港寧靜的美，她相信點燈儀式啟動之後，走在鹿港老街上會有不一樣的感覺。

今年結合傳統民俗與現代科技，讓古老的小鎮有新的風貌，遊客能夠徜徉在夜的鹿港，欣賞鹿港不一樣的慢活生活，特別是光雕景點的布置，相信鄉親來到這裡打卡、照相絕對都是非常漂亮的景點，鹿港在地還有深厚的文化底蘊，有非常多的工藝、廟宇以及好吃的小吃等著大家，歡迎全國遊客來鹿港賞古蹟、嘗美食，看龍舟。

「2019鹿港慶端陽系列活動」今晚7時在鹿港公會堂前廣場舉辦祈福點燈儀式，各主要...
「2019鹿港慶端陽系列活動」今晚7時在鹿港公會堂前廣場舉辦祈福點燈儀式，各主要景點的端午佳節應景燈飾亮起來，展現鹿港小鎮夜晚迷人風情。圖／彰化縣政府提供
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「2019鹿港慶端陽系列活動」今晚7時在鹿港公會堂前廣場舉辦祈福點燈儀式，各主要...
「2019鹿港慶端陽系列活動」今晚7時在鹿港公會堂前廣場舉辦祈福點燈儀式，各主要景點的端午佳節應景燈飾亮起來，展現鹿港小鎮夜晚迷人風情。圖／彰化縣政府提供
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「2019鹿港慶端陽系列活動」今晚7時在鹿港公會堂前廣場舉辦祈福點燈儀式，各主要景點的端午佳節應景燈飾亮起來，展現鹿港小鎮夜晚迷人風情。圖／彰化縣政府提供
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「2019鹿港慶端陽系列活動」今晚7時在鹿港公會堂前廣場舉辦祈福點燈儀式，各主要景點的端午佳節應景燈飾亮起來，展現鹿港小鎮夜晚迷人風情。圖／彰化縣政府提供
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「2019鹿港慶端陽系列活動」今晚7時在鹿港公會堂前廣場舉辦祈福點燈儀式，各主要景點的端午佳節應景燈飾亮起來，展現鹿港小鎮夜晚迷人風情。圖／彰化縣政府提供
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「2019鹿港慶端陽系列活動」今晚7時在鹿港公會堂前廣場舉辦祈福點燈儀式，各主要景點的端午佳節應景燈飾亮起來，展現鹿港小鎮夜晚迷人風情。圖／彰化縣政府提供
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鹿港王惠美
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