影／南投就業博覽會強強滾 兩岸企業搶人才

2019-05-25 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



「南投人才勤奮、可靠，是企業老板最愛」。南投縣政府25日舉辦就業博覽會，大陸台商、在地廠商搶人才，台商開出年薪80萬元人民幣徵求研發主管。南投縣長林明溱說，畢業季節來臨，學生開始求職，希望就業博覽會成功媒合，讓民眾找到好工作，企業找到好人才。

南投縣政府「2019閃亮南投.吉薪照」就業博覽會，今天上午在南投縣會展中心登場，上市公司大立光、上銀、南投工業區廠商、觀光業者，及大陸台商等，超過50家廠商提供6,000餘個職缺，現場徵求人才，不少民眾也湧入會場，尋覓理想工作，有的還當場面談薪資、工作條件，相當熱烈。

林明溱說，除了舉辦就業博覽會媒合工作，為了幫助年輕人求職成家，縣府也規劃興建青年住宅，還有埔里福興農場溫泉開發計畫，埔里微型園區、南投市旺來園區建設，提供更多就業機會。

這次徵才廠商包括，矽品精密工業股份有限公司、中衛科技、大立光電、航旺國際企業、興霖食品、旭東機械、正新橡膠、上銀科技、香里食品、捷普集團綠點高新科技、涵碧樓大飯店、富邦人壽、帝綸溫泉度假飯店、新兆宇國際事業、家樂福事業、總達客運、欣美實業、台灣卜蜂、九族文化村、泰雅渡假村、日月行館、大立紡織、台豐搬運設備、樹德企業、敦泰保全、青松護理之家、財團法人中華社會福利基金會附設私立樂活居家服務長期照護機構、社團法人南投縣家庭照顧者協會、財團法人南投縣私立傑瑞社會福利基金會附設南投縣私立傑瑞老人安養中心、義成工廠股份有限公司、全家便利商店等。

浙江省九個台灣同胞投資企業協會也跑到南投徵才，釋出1000餘個職缺。愛爾堡國際教育研究中心董事長林佳燕說，她在大陸經營教育事業，第二年回到南投徵才，她直誇南投人認真負責，是台商最愛，不少台商回到故鄉找人才，希望共謀發展，打拚未來。