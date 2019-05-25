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醫護組隊參賽划龍舟 奪標手是女護理師

2019-05-25 08:48聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣鹿港國際龍舟賽即將登場，連醫生團也有備而來參賽。今年彰濱秀傳微創中心院長黃士維領軍46名醫護人員組成二隊參賽，其中包括14名醫師，外科醫師黃漢斌已第五年參賽，他說，划龍舟講究團隊精神，需要默契，和外科手術一樣最重團隊合作，去年得第三名的秀傳，今年要挑戰打入冠、亞軍。

秀傳醫療體系長年支持鹿港龍舟賽，不僅捐贈龍舟，近10年來醫護人員也年年組隊參賽，划龍舟士氣一年比一年高昴。

今天秀傳醫院醫療副院長譚台笙陪同醫護人員在比賽場地福鹿溪水道練習，譚台笙說，醫生平常工作忙碌，參與龍舟賽也是很好的身心舒展，且也讓醫生多參與社會活動，可以更貼近民眾。

外科醫師黃漢斌說，划龍舟最講究團隊精神，大家要一起下槳、一起用力，龍舟才能划得快，經過不斷練習，培養像弟兄們的感情，成為最好的夥伴，而且靠老手帶生手，傳承技巧，透過練習展現整體團隊精神，讓他很感動。

秀傳奪標手是護理師粘鈺雀，膽大的她趴在龍舟前方奪標看起來英姿神勇，她當奪標手已數年，也是玉山醫療隊的登山高手。

而加護病房主任陳成賢醫師說，從一開始只是想湊熱鬧，到現在也成為對自己的挑戰。管理部主任王心怡10年來都有參加龍舟賽，原本是怕水的旱鴨子，現在在完善裝備下及訓練下，她也練出興趣。

彰化縣鹿港國際龍舟賽即將登場，今年秀傳醫療團隊也組成二隊參賽，包括有14名醫師參...
彰化縣鹿港國際龍舟賽即將登場，今年秀傳醫療團隊也組成二隊參賽，包括有14名醫師參加，由於去年得到分組第三名，今年要挑戰冠、亞軍。記者林宛諭／攝影
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彰化縣鹿港國際龍舟賽即將登場，今年秀傳醫療團隊也組成二隊參賽，包括有14名醫師參...
彰化縣鹿港國際龍舟賽即將登場，今年秀傳醫療團隊也組成二隊參賽，包括有14名醫師參加，由於去年得到分組第三名，今年要挑戰冠、亞軍。記者林宛諭／攝影
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彰化縣鹿港國際龍舟賽即將登場，今年秀傳醫療團隊也組成二隊參賽，包括有14名醫師參加，由於去年得到分組第三名，今年要挑戰冠、亞軍。記者林宛諭／攝影
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龍舟賽醫師醫護人員
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