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竹山竟有漆彈場 本周六將有500人盛大參賽

2019-05-24 23:57聯合報 記者黑中亮╱即時報導

漆彈活動是近年來輕人喜好的新興活動，竹山鎮內目前有一個專業漆彈場，平時並不為人所知，鎮公所為了帶動更多漆彈同好前來參與，決定今年第五屆鎮長盃漆彈賽盛大舉辦，不但一口氣吸引了近500人共襄盛舉，今年還特別加入教育體驗組，讓不少人可以有機會認識漆彈、體驗人生第一次漆彈射擊，不少年輕人日前試賽後直呼，「真的很有快感」。

南投縣體育會漆彈委員會總幹事余偉智表示，漆彈不同於其他運動，這種運動是要訓練選手的敏捷動作、以及專注力，比賽時間不長，如何在短時間內鎖定目標、一邊還要確保自己不被打中，是一個很有趣而且會建立自己自信度的比賽，特別是今年比賽人數明顯變多，尤其是教育體驗組20組在開放報名兩天就已經滿額，供不應求。

竹山鎮公所指出，今年報名選手遍及北、中、南、東，表示漆彈運動越來越多人接觸，最近現場有不少人第一次接觸漆彈比賽，一名參賽者讀高中的林同學直呼真的不簡單，自己上場被漆彈打到雖然真的很痛，但是卻很有快感，很期待能和隊友搭配團隊戰術，打一場很有趣的體驗。

鎮長陳東睦表示，全國不多的竹山漆彈嘉年華活動，今年5月25日登場，漆彈比賽比往年熱絡，不少人反應賽組太少，未來會再規畫相關比賽，讓大家能一次打得痛快。

漆彈活動是近年來輕人喜好的新興活動，竹山漆彈場本周六將舉辦鎮長盃大賽，共有500...
漆彈活動是近年來輕人喜好的新興活動，竹山漆彈場本周六將舉辦鎮長盃大賽，共有500名同好報名參賽。圖／竹山鎮公所提供
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漆彈活動是近年來輕人喜好的新興活動，竹山漆彈場本周六將舉辦鎮長盃大賽，共有500...
漆彈活動是近年來輕人喜好的新興活動，竹山漆彈場本周六將舉辦鎮長盃大賽，共有500名同好報名參賽。圖／竹山鎮公所提供
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漆彈活動是近年來輕人喜好的新興活動，竹山漆彈場本周六將舉辦鎮長盃大賽，共有500...
漆彈活動是近年來輕人喜好的新興活動，竹山漆彈場本周六將舉辦鎮長盃大賽，共有500名同好報名參賽。圖／竹山鎮公所提供
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