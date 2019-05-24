南投自來水黑如咖啡？ 水公司派人檢測符合標準

2019-05-24 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣議員曾振炎質疑南投自來水水垢多，煮過後更如同咖啡。自來水公司第四區管理處草屯營運所主任黃世君今天到南投市中興路檢測水質，酸鹼值pH7.31、餘氯0.34毫克/公升、濁度0.79NTU、總硬度168毫克/公升，符合飲用水標準，煮沸自來水僅產生些微白色沉澱物。曾振炎也向民眾澄清，南投自來水水質及總硬度均符合飲用水標準。

黃世君說，自來水煮沸有白色沉澱物，是含有含有鈣和鎂等物質，經煮沸後產生表面一層白色漂浮物或白色鍋垢係屬自然現象，對人體健康並無影響，且與自來水加氯無關。

自來水中硬度大多為鈣、鎂等人體可攝取礦物質。另外其它醫學研究認為水質硬度與泌尿結石二者間無直接關係，據醫學研究調查發現水質硬度高心血管疾病發病率低，相反的硬度低心血管疾病發病率高。國外1999年亦有相同之研究結果。礦物質是人體不可或缺之物質，日常生活中需要從蔬果食物中攝取，亦可多利用含天然礦物之自來水。