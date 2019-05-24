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生廚餘桶民眾不會用 中市府：加強宣導

2019-05-24 18:32中央社 台中24日電

台中市政府設計生廚餘專用桶「綠圓寶」，藍營議員指出，要價百元的桶子，卻只能裝米、裝積木。綠營議員表示，市府宣導不周；市府回應，加強宣導。

外埔綠能生態園區7月正式營運，台中市政府年初發送綠圓寶，方便民眾承裝生廚餘，回收發電。台中市議會今天召開定期會業務質詢，藍綠議員質疑，市府對綠圓寶的宣導不周，導致民眾收到後無所適從。

民進黨籍市議員李天生指出，「外埔綠能生態園區」前身為外埔堆肥廠，民國97年停止營運後，原廠區設備損壞且閒置近10年，形成環境髒亂及治安死角。前朝引進新的「廚餘厭氧」及「稻稈氣化」發電技術，推動綠能發電。

民進黨籍市議員曾朝榮表示，環保局對於生廚餘回收桶如何運用宣導不足、造成廚餘分類及排出規定未能落實執行，導致市民有浪費公帑的錯覺，環保局應更積極制定垃圾減量、資源回收政策目標。

國民黨籍市議員張廖乃綸指出，前市府編列億元訂製生廚餘桶，希望垃圾減量可發電，1個廚餘桶要價新台幣103元，相較於五金行內賣的桶子只要59元相當貴，桶蓋又蓋不合，許多人只好拿來裝米、裝泡麵、裝積木。

台中市環保局長吳志超表示，台中市外埔綠能園區預計7月正式運作收運，將生產的電力回饋給當地的鄉親使用，後續將運用垃圾車懸掛布條、廣播、LINE推播等方式公告開始收運時間及方式。

廚餘台中市生態園區

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