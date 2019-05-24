發展風電關掉汙染源中火 彰化議員：縣長王惠美就會留名

2019-05-24 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



今天中部地區空汙嚴重，PM2.5濃度偏高，彰化沿海的線西、二林監測站上午的空汙均達到「紅色警示」等級，時代力量縣議員吳韋達在縣政總質詢時，十分關心學童健康，並在現場掛起空汙旗，提醒教育處不應只減少學生外出，建議盤點學校的空教室，就能在空汙嚴重時，用來當體育課備用教室，從事室內跳箱、攀岩、平衡木等活動。

環保局指出，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速偏弱，擴散條件轉差，彰化縣PM2.5濃度偏高，環保局提醒民眾外出應加強個人健康防護，所有族群應減少在戶外劇烈活動。

環保局除啟動應變機制，通報轄內公私場所執行自主管理、營建工地加強物料覆蓋、灑水等防制措施，並要求臺中火力發電廠今天啟動友善降載50MW，減緩中部空氣品質惡化。

縣議員吳韋達今天質詢時，現場掛起空汙旗，質詢學校有關的因應作為，教育處長陳逸玲答覆說，目前各校都會在上午7點50分與下午1點，都會在學生較常出入處，依AQI標準空汙情況掛起空汙旗，如果是紅色警示就會透過廣播建議學生少做戶外活動，體育課則由各校依空間設備，做課程安排。

吳韋達建議學校的空教室，就能在空汙嚴重時，用來當體育課的備用教室，課程內容可採室內跳箱、攀岩、平衡木等活動，不要只是請學生自習、放影片或改上其他課程，希望環保局不應採用無法即時反應空氣品質的AQI標準來保護學童。

民進黨縣議員莊陞漢也針對目前的汙染源質詢，環保局長阮順寧表示，彰化縣的主要汙染源來自台中火力發電廠，另外還有縣內造成空汙的工廠固定汙染源及車輛排放黑煙等移動汙染源。莊陞漢說，中火既是主要汙染源，