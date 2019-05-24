議員批空品沒改善 中市府：空品不良天數已減少

2019-05-24 17:27 中央社 台中24日電



台中市長盧秀燕競選時打出「市長換人，空氣換新」，民進黨多位市議員今天質詢指出，市長上任5個月空品沒改善。市府則表示，1至4月空品不良的天數，已較去年同期減少約4成。

台中市議會今天召開定期會業務質詢，市議員張玉嬿指出，前朝在2015年制定空氣污染防制計畫書，PM2.5每年下降，2018年已降至18.8微克，4年共減少8.2微克，距離2020年目標只差3.8微克。

市議員謝志忠質疑，環保局2019年空污減量的新作為，幾乎都是過去4年86項空污減量措施的延伸，盧秀燕上任後換湯不換藥，連改善空污的追加預算也沒提出，且沒有「空氣換新」，根本是詐騙集團。

市議員江肇國指出，前台中市長林佳龍卸任前，PM2.5平均濃度已降至18.8微克，盧秀燕上任至今已惡化至21.4微克，原因在於盧市府只會對中央開砲、拿中火開刀，地方政府都沒有責任，整治空污毫無作為。要求環保局108年底應達到減煤4成目標。

環保局長吳志超表示，會負起該負的責任，行政院環境保護署今年5月召開108年度直轄市、縣（市）政府執行空氣品質維護及改善工作研商會議，修正全國空氣品質管理目標，PM2.5濃度延至2023年達成全國平均每立方米15微克。

環保局表示，今年1至4月空氣品質不良（AQI>100）天數平均為15.8天，較去年同期28.6天顯著減少約4成。空品改善需要長期及各界努力，市府秉持「先公後私、先大後小」原則，優先針對大型污染源加強稽查。