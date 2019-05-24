住院醫師9月納勞基法 中市加強稽查考核醫院

2019-05-24 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市議員施志昌、林祈烽今天質詢，關心衛福部規畫今年9月起，住院醫師納入勞基法適用對象相關政策。台中市衛生局說，將透過督導考核醫院、人力稽查，並持續落實分級醫療、增加護理師等醫療輔助人力，以及擴大試辦醫院整合醫學照護制度，改善醫師勞動條件，並且保障民眾就醫權益。

衛生局說明，為提升台中市醫院醫療品質，市府除配合衛福部辦理醫院評鑑外，每年也定期會同都發局、消防局及環保局進行全市68家醫院的督導考核，並聘請委員實地輔導。今年1月至5月，僅1家醫院醫師人力未符設置標準，已依規裁處在案，其餘67家都符合。

衛生局也不定期辦理人力稽查，包括受理民眾投訴檢舉案件，以及針對先前曾有人力不足的醫院，與勞工局共同辦理不定期日、夜間公共安全聯合稽查；另於衛生福利部醫事管理系統檢視於各醫院醫事的人力配置情形加強管理，以確保民眾就醫安全。