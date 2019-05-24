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台中家家戶戶收到生廚餘桶 議員批「都拿來裝垃圾」

2019-05-24 14:28聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市去年採購97萬只生廚餘桶，今年初廣發給市民，但目前未回收生廚餘，國民黨議員...
台中市去年採購97萬只生廚餘桶，今年初廣發給市民，但目前未回收生廚餘，國民黨議員批評前朝浪費公帑，民進黨議員批評市府施政不力，不要「逢龍必反」。記者洪敬浤／攝影
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台中市去年斥資1億餘元，採購97萬只「綠圓寶」生廚餘桶，今年初市府透過里、鄰長廣發給市民，不過環保局目前仍不回收生廚餘，加上桶蓋無法密封挨批。這款生廚餘桶今在議會掀起藍綠議員激辯，國民黨批評綠圓寶單價103元，坊間品質最好的桶子只要59元，要求市府徹查。民進黨議員批評環保局施政不力，不要「逢龍必反」，抹煞前朝的好政策。

台中市在外埔打造生質能源廠，可回收稻稈、生廚餘進行厭氧發電，前市長林佳龍任內採購「綠圓寶」生廚餘桶，後來盧秀燕上任後，今年初開始發放，總共發出近96萬只，不過桶蓋無法密閉，市民也搞不清楚用途，引發不少批評。

台中市議會今警消環衛業務質詢，國民黨議員楊正中、陳政顯批評，市府採購生廚餘桶單價103元，但坊間五金行選購同款式的附蓋水桶，最貴的只要59元，為什麼大量採購價格反而更貴？要求市府追查有無弊案。

國民黨議員張廖乃綸、李榮鴻與張瀞分說，市府發放生廚餘桶，卻沒有對外宣導，現階段也不回收生廚餘，市民根本不清楚要做什麼，有人拿來裝積木、裝白米配麵，也有人當成花盆，甚至當成垃圾桶，根本浪費公帑。

民進黨議員李天生、曾朝榮說，外埔生質能源廠去年底完成，原本預計7月開始運轉，市府廣發生廚餘桶，就是為了提供外埔生質能廠進行厭氧發電，環保局施政不力，怎麼變成前市長林佳龍政策錯誤？

民進黨議員江肇國說，生廚餘桶發放後，後續如何回收生廚餘？如何把生廚餘送到外埔園區使用？環保局應該加速規劃配套措施，市府不應該「逢龍必反」，不要抹殺前朝的好政策。

環保局長吳志超說，外埔生質能源廠去年底完成後，目前仍在試運轉，6月開始嘗試厭氧發電，如果順利完成，會先從外埔地區收取生廚餘供發電使用，未來再規劃回收全市生廚餘。

台中市環保局表示，生廚餘桶已發放回收生廚餘，預計7月外埔園區正式營運後，將在全市垃圾車附掛生廚餘桶，提供民眾傾倒回收；市府也開放60戶以上社區，申請設置生廚餘集中桶。

台中市去年採購97萬只生廚餘桶，今年初廣發給市民，但目前未回收生廚餘，國民黨議員...
台中市去年採購97萬只生廚餘桶，今年初廣發給市民，但目前未回收生廚餘，國民黨議員批評前朝浪費公帑，生廚餘桶被當成花盆、玩具箱，甚至是垃圾桶。記者洪敬浤／攝影
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廚餘

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