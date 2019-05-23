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獨／不輸政治圈！他爆演藝圈鬥爭黑幕

彰化議員籲長青卡增加功能性 溪頭路線熱門應加開班次

2019-05-23 21:26聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣議員施嘉華今天在彰化縣議會質詢建議，彰化縣銀髮族長青卡應再增加更多用途，例如與台中公車簽約、可支付看診掛號減免、計程車補助等，也希望能再增加和美線西線的溪頭公車路線，由於老人家可以持長青卡搭乘，反應相當熱烈，許多銀髮族都還排不到位子。

施嘉華說，發卡「就要看得到也要能吃得到」，若只能搭公車，一個月1000元根本用不完，應該讓長青卡變成多功能用途，增加福利。

縣府社會處長王蘭心表示，目前彰化縣65歲長輩和身障者有申請長青福利卡的共有11萬多人，縣府一年編列五千多萬元支付，每個月可持卡搭彰化、員林、南投等客運、及台北、高雄、桃園捷運、新北淡火輕軌等路線，每個月一千元額度，會再研議增加服務項目，不過也得考量縣府財政是否能負擔。

施嘉華也建議很熱門的溪頭線客運在和美和線西應再加開班次，很多長輩怕排不到位置，甚至前一晚就拿著雨傘等物品到公車站牌擺著「占位子」，伸港鄉公所已自辦補助溪頭線客運，縣府也可再增加線西線每周先試辦一天，看反應如何。

彰化縣政府工務處長林漢斌表示，目前北彰化每天都有開往溪頭風景區的客運，彰化一天三班、和美一班、鹿港一班，彰化與和美都有八、九成搭乘率，基於暑假搭乘率會再提升，縣府已與客運業者正在研商以現有班次再做調度調整，其中彰化有一班次研究多停和美站，至於有長者前一晚就去站牌擺東西排隊，也會研議以APP開放預約制名額，讓長者可以不必排隊。

彰化開往南投縣溪頭風景區的客運非常熱門，是許多銀髮族的最愛，甚至一票難求，彰化縣...
彰化開往南投縣溪頭風景區的客運非常熱門，是許多銀髮族的最愛，甚至一票難求，彰化縣議員希望能加開班次。圖／彰化縣府提供
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彰化開往南投縣溪頭風景區的客運非常熱門，是許多銀髮族的最愛，甚至一票難求，彰化縣...
彰化開往南投縣溪頭風景區的客運非常熱門，是許多銀髮族的最愛，甚至一票難求，彰化縣議員希望能加開班次。圖／彰化縣府提供
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溪頭公車

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