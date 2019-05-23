彰化議員籲長青卡增加功能性 溪頭路線熱門應加開班次

2019-05-23 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣議員施嘉華今天在彰化縣議會質詢建議，彰化縣銀髮族長青卡應再增加更多用途，例如與台中公車簽約、可支付看診掛號減免、計程車補助等，也希望能再增加和美線西線的溪頭公車路線，由於老人家可以持長青卡搭乘，反應相當熱烈，許多銀髮族都還排不到位子。

施嘉華說，發卡「就要看得到也要能吃得到」，若只能搭公車，一個月1000元根本用不完，應該讓長青卡變成多功能用途，增加福利。

縣府社會處長王蘭心表示，目前彰化縣65歲長輩和身障者有申請長青福利卡的共有11萬多人，縣府一年編列五千多萬元支付，每個月可持卡搭彰化、員林、南投等客運、及台北、高雄、桃園捷運、新北淡火輕軌等路線，每個月一千元額度，會再研議增加服務項目，不過也得考量縣府財政是否能負擔。

施嘉華也建議很熱門的溪頭線客運在和美和線西應再加開班次，很多長輩怕排不到位置，甚至前一晚就拿著雨傘等物品到公車站牌擺著「占位子」，伸港鄉公所已自辦補助溪頭線客運，縣府也可再增加線西線每周先試辦一天，看反應如何。