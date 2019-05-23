鹿港慶端陽25日將點燈 光影饗宴.龍舟賽即將上場

2019-05-23 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣「鹿港慶端陽活動」5月25日晚間將在鹿港公會堂舉辦「鹿港光影饗宴」點燈儀式後登場，包括「國際龍舟錦標賽」、鹿港老街、藝術村等燈景藝術均有看頭，民眾可以來看龍舟賽、賞古蹟文化、品嘗小吃美食，從早到晚玩不完。

彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、彰化縣體育會龍舟委員會主委凃淑媚議員等人今天以端午節民俗「立蛋好運來」儀式為慶端陽活動宣傳。

今年延續夜間賽龍舟，6月5日到7日三天將在福鹿溪水道舉辦「國際龍舟錦標賽」，今年共有來自24國118隊選手參賽，總人數達3千人，5月25、26日、6月1日、2日還有開放親子龍舟體驗。

王惠美表示，鹿港慶端陽已有42年的歷史，今年重頭戲之一的「鹿港光影饗宴」，點燈範圍比過去更廣，包括中山路、公會堂、文武廟等地都有裝置燈飾，要讓鄉親有耳目一新的感受，鹿港光影饗宴和中山路「光耀端陽樓」等系列燈飾將展覽到6月30日。

鹿港彰濱工業區內也有包括臺灣玻璃博物館、白蘭氏雞精、緞帶王等觀光工廠也參與打卡集點送好禮物活動，民眾也可以到老街或藝術村體驗捏麵人、彩繪獅頭等，還可以參觀名家集結的「魯班公宴」工藝作品。

鹿港鎮長許志宏說，今年慶端陽還有打卡按讚送禮品活動，鹿港除了肉圓、蚵仔煎都是在地美食，尤其在慶端陽當天，鹿港鎮天后宮、城隍廟等廟宇都有煎堆可品嚐，煎堆是鹿港最傳統的特色小吃，民眾可以來吃煎堆，走訪古蹟廟宇。

王惠美說，縣府也在鹿港規劃兩條城鎮小旅行，分別是從北鹿港鹿港天后宮出發的「祈福懷舊藝術之旅」，及南鹿港從福興穀倉到文武廟、地藏王廟的「古蹟人文之旅」兩條輕旅行路線，讓大家更瞭解鹿港在地的宗教、人文風情。

相關活動資訊可上網查詢

活動免費接駁車：

・彰濱觀光工廠線：6月7日到9日

（彰化縣旅遊服務中心→彰濱秀傳醫院→卷木森活館→白蘭氏健康博物館→緞帶王觀光工廠→臺灣玻璃館）

・龍舟會場－臺灣玻璃館線：6月7日