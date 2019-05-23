中橫公車一位難求 中市府評估增班

2019-05-23 20:28 中央社 台中23日電



暌違多年，中橫便道再度行駛公車，但因配合管制需要網路訂位，梨山居民下山想搭車，卻一票難求，台中市交通局表示，將視乘車需求滾動式評估增班及延伸路線可行性。

九二一地震導致中橫中斷，上谷關至德基段也因此降級為「臨37便道」俗稱中橫便道，實施管制，成為梨山居民往返台中的主要道路，一般民眾若要到梨山觀光，必須繞行南投或是自宜蘭路段進入。

去年底，行政院核准中型巴士通行中橫，開放865公車往返谷關至梨山，搭配中橫便道管制須採網路預約式，吸引不少民眾搭車上山，一覽梨山秀麗風景，但許多梨山居民想要搭車下山，車票卻一位難求。

台中市議會今天舉行定期會業務質詢，台中市議員朱元宏建議，應增加公車的班次，且因目前車班路線自谷關到梨山，為方便居民到市區辦事，要求延伸至台中火車站，才真正有其效益。

台中市議員林榮進指出，目前每天僅開放通行3個時段，要振興梨山的觀光無實質意義，應適度開放一般中小型車輛通行。

交通局長葉昭甫表示，865路公車單趟車程已達2小時，受限便道路況不佳，錯過開放時間常須等候數小時至下一開放時段，行車路段又多位於山路，為免司機疲勞駕駛等多方考量，目前傾向維持現況。

葉昭甫指出，交通局將持續檢視梨山居民乘車需求，滾動式檢討班次需求，適時增加。市府也會評估865路公車路線延伸至台中火車站的可行性。