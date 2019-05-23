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影／梅子逢暖冬大減產剩兩成 南投青脆梅上市

2019-05-23 19:24聯合報 記者黑中亮╱即時報導

青梅是南投信義鄉農會的重要經濟作物，猶如「綠金」，但今年逢暖冬影響，讓梅子面臨大量減產，以去年可收青梅30萬公斤，今年只收了10萬公斤，使得喜愛吃青梅的民眾要動作快了，由於今年量少價揚下，加上有國內飲料商一口氣買走上萬斤脆梅，下半年想吃新鮮青梅，可能就要缺貨了。

南投縣信義鄉農會表示，往年一桶2斤裝的青脆梅賣300元，今年則漲到380元，其他各項梅子的農特產品價格都漲了4成以上，因為今年全部產量不到往年的兩成，主要是今年遇暖冬，人工採摘時間不及，梅子就發生落果，所幸去年是豐年，農會有將多餘的產量全部收回，使得今年烏梅、梅醬的量先儲存起來，才不致嚴重缺貨。

總幹事黃志輝指出，全信義鄉梅產區約600公頃，以每公頃可正常採收6000公斤，產量全國居冠，過去脆梅因市場需求有限，每年約生產2萬公斤，但今年因青梅減產，飲料商一次就訂走1.2萬公斤，在供不應求下，日前脆梅正式上市，已吸引不少民眾採購，惟供貨有限，不排除下半年就暫停零售。

信義鄉衛生局主任史皓偉說，梅子是很好的健康食品，不僅可以提振食欲，暈車時也可以吃，改善暈車狀況及促進腸胃蠕動，多吃梅子也會改善體質，甚至可幫助尿酸代謝，只是有些產品醃漬時會添加太多的糖或鹽，對高血壓、心、腎臟功能不佳的民眾，要小心食用。

受暖冬影響，南投信義鄉青梅今年到貨僅兩成，量少價揚下，愛吃脆梅民眾動作要快了。記...
受暖冬影響，南投信義鄉青梅今年到貨僅兩成，量少價揚下，愛吃脆梅民眾動作要快了。記者黑中亮／攝影
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受暖冬影響，南投信義鄉青梅今年到貨僅兩成，量少價揚下，愛吃脆梅民眾動作要快了。記...
受暖冬影響，南投信義鄉青梅今年到貨僅兩成，量少價揚下，愛吃脆梅民眾動作要快了。記者黑中亮／攝影
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受暖冬影響，南投信義鄉青梅今年到貨僅兩成，量少價揚下，愛吃脆梅民眾動作要快了。記者黑中亮／攝影
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受暖冬影響，南投信義鄉青梅今年到貨僅兩成，量少價揚下，愛吃脆梅民眾動作要快了。記...
受暖冬影響，南投信義鄉青梅今年到貨僅兩成，量少價揚下，愛吃脆梅民眾動作要快了。記者黑中亮／攝影
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暖冬

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