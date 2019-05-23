影／梅子逢暖冬大減產剩兩成 南投青脆梅上市

2019-05-23 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



青梅是南投信義鄉農會的重要經濟作物，猶如「綠金」，但今年逢暖冬影響，讓梅子面臨大量減產，以去年可收青梅30萬公斤，今年只收了10萬公斤，使得喜愛吃青梅的民眾要動作快了，由於今年量少價揚下，加上有國內飲料商一口氣買走上萬斤脆梅，下半年想吃新鮮青梅，可能就要缺貨了。

南投縣信義鄉農會表示，往年一桶2斤裝的青脆梅賣300元，今年則漲到380元，其他各項梅子的農特產品價格都漲了4成以上，因為今年全部產量不到往年的兩成，主要是今年遇暖冬，人工採摘時間不及，梅子就發生落果，所幸去年是豐年，農會有將多餘的產量全部收回，使得今年烏梅、梅醬的量先儲存起來，才不致嚴重缺貨。

總幹事黃志輝指出，全信義鄉梅產區約600公頃，以每公頃可正常採收6000公斤，產量全國居冠，過去脆梅因市場需求有限，每年約生產2萬公斤，但今年因青梅減產，飲料商一次就訂走1.2萬公斤，在供不應求下，日前脆梅正式上市，已吸引不少民眾採購，惟供貨有限，不排除下半年就暫停零售。