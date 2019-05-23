活化中興新村 林明溱寄望郭台銘當選總統

2019-05-23 18:06 中央社 南投縣23日電



對於中興新村活化，南投縣長林明溱今天表示，鴻海董事長郭台銘是南投縣女婿，若順利當選總統，一定建議他好好規畫。

南投縣議會今天進行縣政總質詢，多名縣議員關心中興新村活化議題，縣長林明溱表示，前行政院長賴清德規畫讓中興新村重回過去具行政機能的風華，但行政院新團隊接任後，似乎未見到進一步動作。

林明溱表示，投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘是南投縣女婿，郭台銘近日將參訪南投縣，他會當面向郭台銘說，若順利當選總統，一定要想辦法好好規畫，使中興新村活化再現繁華。

另外，縣議員也提及縣內缺乏大型體育場館，林明溱表示，目前僅有體育場及文化局演藝廳可供大型體育活動及文化展演使用，一個為戶外場地，一個僅能容納近千人，中興新村小巨蛋是可以容納近萬人的優質場地，興建至今僅使用幾年，就因九二一地震受損荒廢至今，缺乏妥善管理維護。

中興游泳池也是一樣的情形，相當可惜，為使小巨蛋、游泳池活化，幫助南投縣體育及文化發展，縣政府正積極向行政院爭取小巨蛋、游泳池修繕後撥交南投縣政府管理，以滿足體育活動及大型藝文展演活動需求。

對於縣議員關心九九峰生態藝術園區招商進度，林明溱說，縣府招商作業一度因政策導致觀光客銳減而影響廠商投標意願，經縣府努力，已有廠商投標。目前進入第二階段審查作業程序，若順利完成審查，就能儘快啟動相關建設，若廠商未能通過審查，縣府也可透過自行規畫，推動生態園區相關建設。