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防患於未然！中市民安5號演習 千人動員演練

2019-05-23 13:21聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中市今天舉辦民安5號演習，模擬台灣發生重大地震、風水災等複合式災害時的應變處置...
台中市今天舉辦民安5號演習，模擬台灣發生重大地震、風水災等複合式災害時的應變處置，上午在梧棲國中進行兵棋推演。記者余采瀅／攝影
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台中市今天舉辦民安5號演習，模擬台灣發生重大地震、風水災等複合式災害時的應變處置，今天上午在梧棲國中進行兵棋推演，下午則在台中港碼頭舉辦綜合實作演練，共動員1100多人、各式車輛112輛及直升機1架，展現平時防救災整備成果。台中市長盧秀燕勉勵同仁平時就加強整備，為市民帶來更安全的生活。

今日演習區分為「兵棋推演」、「綜合實作」二階段實施，由盧秀燕擔任召集人，率市府多位局處首長和各區區長參與上午的兵棋推演。盧秀燕說，20年前921地震造成的災情歷歷在目，當時台中有慘痛教訓，體認到天災地變隨時都可能發生，所以對防救災整備有更深的體會，平時演練辛苦，但隨時提高警覺，才可加強災害防治。她也感謝台電、中華電信等單位共同參演，與市府共同合作，強化防救災合作效能。

下午在台中港第3、4號碼頭及台中區漁會舉辦實兵演練，驗證防災整備成效，進行反恐演練及23個災害防救假設狀況，針對去年國道大甲段油罐車火警案例，首度使用自走式遙控消防砲塔（消防履帶車）參與毒性化學物質災害搶救狀況，由消防履帶車代替消防人員深入具高度危險性的火災現場，降低消防同仁深入現場救災風險。

台中市今天舉辦民安5號演習，演習區分為「兵棋推演」、「綜合實作」二階段實施，由台...
台中市今天舉辦民安5號演習，演習區分為「兵棋推演」、「綜合實作」二階段實施，由台中市長盧秀燕擔任召集人。記者余采瀅／攝影
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盧秀燕演習

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