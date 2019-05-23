防患於未然！中市民安5號演習 千人動員演練

2019-05-23 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市今天舉辦民安5號演習，模擬台灣發生重大地震、風水災等複合式災害時的應變處置，上午在梧棲國中進行兵棋推演。記者余采瀅／攝影 分享 facebook 台中市今天舉辦民安5號演習，模擬台灣發生重大地震、風水災等複合式災害時的應變處置，今天上午在梧棲國中進行兵棋推演，下午則在台中港碼頭舉辦綜合實作演練，共動員1100多人、各式車輛112輛及直升機1架，展現平時防救災整備成果。台中市長盧秀燕勉勵同仁平時就加強整備，為市民帶來更安全的生活。

今日演習區分為「兵棋推演」、「綜合實作」二階段實施，由盧秀燕擔任召集人，率市府多位局處首長和各區區長參與上午的兵棋推演。盧秀燕說，20年前921地震造成的災情歷歷在目，當時台中有慘痛教訓，體認到天災地變隨時都可能發生，所以對防救災整備有更深的體會，平時演練辛苦，但隨時提高警覺，才可加強災害防治。她也感謝台電、中華電信等單位共同參演，與市府共同合作，強化防救災合作效能。