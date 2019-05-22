力行產業道路崩塌多 南投縣府今晚完成搶通

2019-05-22 20:50 中央社 南投縣22日電



強降雨造成南投縣多條道路毀損，其中以仁愛鄉最嚴重，力行產業道路多處崩塌，縣政府派合約廠商持續搶修，今天晚間大約7時清除一棵倒塌路樹後，完成搶通作業。

南投縣議會今天進行縣政總質詢，多名縣議員關心日前強降雨造成多條道路、溪流護岸毀損情形，南投縣長林明溱說，除「投89線」力行產業道路部分路段預計今晚完成搶通，毀損護岸由河川局投消坡塊保護，先避免擴大，其餘道路都已搶通。後續會統計災損，提報爭取經費復建。

林明溱指出，豐沛雨量造成多條道路坍方受損，其中以仁愛鄉最嚴重，縣府第一時間啟動開口合約搶通受損道路，坍方嚴重且有安全疑慮路段也以鋼樁加固保護，避免損害擴大，統計後將提報災修工程；農業損失也將提報行政院農業委員會，依實際狀況爭取農損補助。

另外，連日降雨造成山區土石鬆軟，林務局南投林區管理處表示，所轄林道如郡大林道、人倫林道等部分路段易坍方、落石，提醒民眾颱風、豪雨、地震後減少進入山區，若必須進入山區，要特別注意坍方、落石。

南投林管處說，所轄各工作站針對轄管林道都會執行例行安全檢查，並加強警示或安全設施，以維護民眾通行安全；颱風、豪雨、地震後也會立即派員巡查，並搶通落石、坍方路段，及逐年檢討林道使用需求，針對重要及關鍵林道優先編列經費改善。