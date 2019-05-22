台電另類誓師大會 為愛老人運動會暖場

2019-05-22 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台電台中區營業處今天與華山基金會台中A區合作，在台電台中區營業處一樓大廳在舉辦一場另類的運動會誓師大會，先由10名銀髮族象徵划著龍舟開場，台電台中區處長郭芳楠帶領台電志工將，將聖火傳遞給台電詹姓退休人員，並帶領運動員宣誓，一起為「愛老人運動會」暖場，也盼能拋磚引玉，號召更多在地企業團體投入愛老人行列。

華山基金會站長江月美說，華山基金會6月15日上午將在南屯區春安國小舉辦第七屆「愛老人運動會」，鼓勵長輩動起來。「愛老人運動會」獲台電公司響應與支持，不但贊助活動經費3萬元，運動會當天，更將號召30名台電的志工到場幫忙，與長輩同樂爭取榮譽，華山盼號召更多的企業、團體加入，用實際行動關懷厝邊老人，認助、陪伴弱勢長輩。

郭芳楠說，台電公司對於推動國內體育活動、培植體壇人才不遺餘力，每年舉辦國中小學童球類夏令營活動，今年能與華山基金會一同舉辦老人運動會，也讓台電公司的體育活動有了更新的嘗試。