前朝弊端難答 中市交通局成共犯結構？

2019-05-22 18:02 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



台中市藍營議員一再追問前朝交通局可能涉及的弊端，要交通深查，讓交通局長葉昭甫（如圖）疲於答覆。（photo by 劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook 「交通局整個成了共犯結構！」台中市議會第三屆第一次定期會進入交通地政業務質詢。國民黨議員楊正中等人質詢市府內容，成了清算前朝大會。從BRT與廠商的仲裁賠償，到花博售票問題，再到台中捷運公司招考不公疑雲，國民黨議員持續窮追不捨。

楊正中日昨針對BRT遭林佳龍前朝廢止後，經過仲裁結果，連同前朝市府未作為之下，連同額外利息900多萬元，市府共須給付廠商4500萬元。22日，楊正中再要求交通局，花博結束至今，整體售票收支到底結算沒有？承包的三立公司，有沒有按規定將每月的售票金額交到交通局？

交通局長葉昭甫一開始似乎不很清楚，支吾其辭後，請承辦同仁直接回答。承辦人員答稱，有發送公文要求三立公司儘速將二、三月尚未結算的售票金額進行結算；楊正中再追問，有無依合約裁罰承包廠商？但交通局人員回說沒有。楊正中氣得對葉昭甫說：「整個交通局成了共犯結構嗎？」

李中22日也針對花博售票收入的違法之處提出質疑。他表示，依法三立所售的各項票券收入，應全部進入市庫，再由市府將廠商應收款支出給承包商。但目前的作法卻是售票收入由承包廠商先收取、廠商再將餘額支付給市府，這根本違反「收支不能互抵」的預算法規定。葉昭甫持續以目前廠商的作法答覆李中，卻遭李中一再糾正他的答覆錯誤；要求交通局追查清楚。

李中另針對台中捷運公司的人員招聘問題提出資料質詢說，前朝招聘的中捷人員中，竟然有人會計學只考15分而錄取為財務專員；有人民法與商事法只考29分，也錄取法務高級專員。這種錄取分數合理嗎？如果說題目很難，問題是錄取法務專員的人員中，有人考了70多分。當時進入第二階段面試的過程，難怪一直遭外界質疑不公平。

【更多精采內容，詳見 】