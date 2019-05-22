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提高收購卵片獎勵金 彰化明年可減少千萬隻荔枝椿象

2019-05-22 17:01聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣透過物理及生物防治，加上卵片收購獎金從每件獎勵3元，提高至每件5元，至目前...
彰化縣透過物理及生物防治，加上卵片收購獎金從每件獎勵3元，提高至每件5元，至目前卵片收購已經近12萬片，預計明年將減少近千萬隻的成效出現。照片／彰化縣政府提供
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彰化縣議員張錦昆、陳玉姬今天在縣議會總質詢時，關心荔枝椿象為患的問題，農業處長陳炳森說，透過物理及生物防治，加上卵片收購獎金從每件獎勵3元，提高至每件5元，至目前卵片收購已經近12萬片，預計明年將減少近千萬隻的成效出現。

張錦昆說，目前八卦山果樹遭荔枝椿象危害，甚至影響民眾生活，縣府有必要加強防治作為，陳玉姬也認為縣府要有具體辦法，防治荔枝椿象。

農業處長陳炳森表示，今年荔枝椿象防治有兩樣特別方式，一個是物理方式、一個是生物防治方式，物理方式是由民眾收集卵片，從有效收集卵片來降低明年年底成蟲數量；第二個是生物防治，從釋放平腹小蜂，有效將荔枝椿象卵蟲給取代掉，今年釋放了436萬隻，至目前卵片收購已經近12萬片，以彰化市、芬園鄉及員林市最多，預計明年將減少近千萬隻的成效出現。

陳炳森指出，因荔枝椿象不只於葉片上產卵，也可能發生在花穗、布料、紗網等，採集人只要每件含10至14顆卵，彰化縣各鄉鎮市公所每周一及周四均可受理，並自5月1日起收購金額由每件獎勵3元，提高至每件5元，收購至6月底。

在生物防治方面，彰化縣荔枝及龍眼種植面積約有1600公頃，因為去年錯失了荔枝椿象防治的期限，在荔枝椿象的威脅之下，去年減產很多，今年特別注重防治的重點時間，今年2月就把八卦山脈的相關鄉鎮市公所及農會一併噴藥，並全國數量取多的釋放平腹小蜂進行生物防治，再進行噴灑化學藥劑。

在農藥部分今年補助也比去年更多，每公頃補助到2千元，農民在用農藥部分可向公所申請，希望分階段共同防制作為能有效降低荔枝椿象的影響。

荔枝椿象

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