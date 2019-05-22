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身障者就業博覽會 許銘春：打造友善就業環境

2019-05-22 16:02中央社 台中22日電

108年身心障礙者就業博覽會今天在台中世貿中心登場，勞動部長許銘春致詞表示，身心障礙者就業要比一般人經過更多磨練，未來將更努力打造更友善的就業環境。

勞動部勞動力發展署中彰投分署號召中彰投等縣市政府今天在台中世貿中心舉辦108年身心障礙者就業博覽會，現場有來自勤益科大等19所學校的400多名綜合職能科畢業生，也有來自潭子、南投等各地的身障朋友前來尋找工作。

許銘春到場為求職者加油打氣，她致詞指民國107年統計全台身心障礙勞動力為21萬2171人，勞動參與率約20.41%，身障朋友因為生理限制，找工作比較困難，未來將努力打造更友善的就業環境。

許銘春指出，參與活動廠商共有32家，提供466個工作機會，有製造業、批發零售業、住宿餐飲業、醫療保健及社會工作服務業等產業，還有企業依照專業證照及工作經驗，提供最高新台幣6萬元的職缺。

她說，就博會特色「一、多、讚」，象徵勞動部「唯一」大型身障就業博覽會且與轄區縣市政府合辦一條龍專業服務；「多」是提供多元服務、多項資源及多種管道幫助身障者順利就業；「讚」是提供貼心免費接駁服務、手語翻譯、聽打服務及義剪、按摩、彩妝等加值服務，集中資源幫助身障者現場找到好工作。

從潭子區到現場找工作的陳小姐表示，因為小兒麻痺加上中高齡尷尬年紀，找工作一直不順利，這是她第一次聽朋友介紹參加身障就博會，期望面對面讓雇主實際了解她的優勢及限制，獲得與其他身障者公平競爭的機會。

身障者勞動部

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