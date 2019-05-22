影／慘！台中機場快線跑8個月 每班次平均1.96人

2019-05-22 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議會今天進行交通業務質詢，市議員陳世凱提到機場快捷公車106年風光上路，但以107年7月至108年2月的數據來看，平均每班搭乘人次僅1.96人，A3路線往逢甲夜市的班次在今年2月平均搭乘只有0.83人。陳世凱分析，搭機場快捷須採3天前預約，對本國民眾或來台旅客相當不便，陳世凱要求交通局研議將機場快捷公車改為搭配航班時刻固定班次發車，給民眾友善接駁。

陳世凱、黃守達今天指出，機場快線平均每班1.96人，甚至還有平均不到1 人的慘況。議員表示，3天前上網預約太不方便了！且宣傳不足，搭乘人次少到可憐！

台中有3條機場快線起迄點分別為A1「台中國際機場—台中公園」、A2「台中國際機場—台中車站」及A3「台中國際機場—逢甲夜市」。

交通局指出，機場快線公車主要停靠各大旅館、飯店及人氣夜市、景點，提供國內外旅客更便利進出臺中市區，與一般市區公車相比可節省大量的交通時間，另考量機場端旅客可能遇有班機延誤情形，3條路線可配合航班時間，提供旅客較彈性服務。