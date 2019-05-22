台中調漲地價稅衝擊庶民經濟？議員：檢討稅率級距

2019-05-22 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議會今天進行地政業務質詢，國民黨議員張廖乃綸質詢指出，前市長林佳龍任內105年大幅調漲公告地價，引發極大民怨，議員要求市府調降公告地價、調降地價稅，並且積極建請中央推動課稅級距及稅率改革。

地政局長吳存金說，對於議員及地方民眾的反映，市長盧秀燕已經非常明確表態，市府也會落實處理，依規定時程，109年1月1號的公告地價，市府一定會核實反應地價，會讓地價占市價比平衡，不會獨厚或獨薄某一個行政區。

市議員張廖乃綸說，105年台中市公告地價平均調漲幅度達38.25%，調漲幅度是六都最高，其中西屯區更翻漲一倍達101.29%，有的民眾地價稅從2萬5千暴漲到40萬，急的到處籌錢。很多地主也把地價稅轉嫁給承租的廠商或店家，讓工業區廠商、店家大喊吃不消，也衝擊整體經濟。

張廖乃綸表示，台中市從102年-104年，每年地價稅實徵數大約是61億左右，到了105年飆漲到88億多，足足暴漲了28億，市民叫苦連天。張廖乃綸要求地政局長吳存金承諾，一定要調降公告地價、調降地價稅。

張廖乃綸進一步指出，除了調降公告地價、調降地價稅，市政府也應該積極建請中央推動課稅級距及稅率改革，吳存金表示，到目前為止，中央並沒有說要針對超額累進稅率的部分做調整，如果中央今年沒有修法，地方明年也來不及調整。

張廖乃綸還說，自用住宅用地地價稅稅率是千分之二，ㄧ般用地的稅率是千分之十到千分之五十五，而且採累進方式課徵，相差好幾倍甚至好幾十倍，很多符合自用住宅用地條件的民眾不知道要事先申請，平白多繳了很多稅，地政局長吳存金表示，確實有很多民眾不了解這些規定，地政局一定會會同地稅局，加強宣導。