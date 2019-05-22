中市登革熱防疫總動員不配合最高罰30萬元

2019-05-22 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中去年爆發本土型登革熱疫情，加上境外移入共152例；今年至前天為止，累計17例境外移入，是近10年最高。登革熱疫情將進入流行期，台中市衛生局今邀集環保局、民政局，以及疾管署等單位在去年爆發登革熱疫情的大里區開心農場，啟動登革熱的防疫措施，宣誓打擊登革熱的決心，並呼籲市民動起來，落實巡倒清刷防疫。

台中市衛生局說明，台中市已列為登革熱高危險區，並在5月2日公告登革熱防疫措施，如未主動清除導致孳生病媒蚊幼蟲，開罰3000到1萬5千元，疫區內不配合防疫、疫調或檢疫等，開罰3000到1萬5千元；拒絕、規避或妨礙如登革熱緊急防治噴藥等主管機關防疫工作，依傳染病防治法處6萬到30萬元。

台中市衛生局長曾梓展說，市府為避免登革熱本土疫情發生，對於境外移入病例啟動跨局處防治，結合環保局的清潔、化學噴藥，以及結合民政局各區公所推動防疫工作，持續社區病媒蚊密度監測、社區及高風險點的孳生源巡查及清除等，希望將疫情阻絕於境外。

他指出，今年台中市啟動民眾及醫師主動通報獎勵機制，提供主動通報且確診登革熱個案醫師1000元、民眾500元禮券，並規劃200家基層院所加入登革熱快篩試劑合約佈點，全面打擊登革熱。

曾梓展建議，民眾落實清除戶內外孳生源「巡倒清刷」四步驟，「巡」就是巡視周圍環境；「倒」就是不用容器倒置；「清」就是清除廢棄容器；「刷」就是刷洗容器內壁清除蟲卵。