南投縣就業博覽會25日登場 6000個職缺別錯過

2019-05-22 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣「2019閃亮南投.吉薪照」就業博覽會，25日上午9時至12時30分在南投縣會展中心登場，共有50家以上廠商提供6000餘個職缺，浙江省台商企業協會也回來徵才，釋出1000餘個職缺，職缺內容多元，年薪、住宿及膳食等福利優渥，提供民眾更多求職選擇。

南投縣政府表示，因應高齡化趨勢，這次就業博覽會另增設「樂齡職涯第二春專案服務區」，透過提供職涯探索、求職技巧傳授、職缺訊息等，協助銀髮族發揮所長，重返職場。

而就業博覽會提供的職缺超過6000個，包含矽品精密、中衛科技、大立光電、航旺國際企業、興霖食品、旭東機械、正新橡膠、上銀科技、香里食品、捷普集團綠點高新科技、涵碧樓大飯店、富邦人壽、帝綸溫泉度假飯店、新兆宇國際事業、家樂福事業、總達客運、欣美實業、台灣卜蜂、九族文化村、泰雅渡假村、日月行館、大立紡織、台豐搬運設備、樹德企業、敦泰保全、青松護理之家、當天各廠商提供一對一面試機會，請民眾務必把握機會，踴躍前往求職應徵。