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南投縣就業博覽會25日登場 6000個職缺別錯過

2019-05-22 13:03聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣「2019閃亮南投.吉薪照」就業博覽會，25日上午9時至12時30分在南投縣會展中心登場，共有50家以上廠商提供6000餘個職缺，浙江省台商企業協會也回來徵才，釋出1000餘個職缺，職缺內容多元，年薪、住宿及膳食等福利優渥，提供民眾更多求職選擇。

南投縣政府表示，因應高齡化趨勢，這次就業博覽會另增設「樂齡職涯第二春專案服務區」，透過提供職涯探索、求職技巧傳授、職缺訊息等，協助銀髮族發揮所長，重返職場。

而就業博覽會提供的職缺超過6000個，包含矽品精密、中衛科技、大立光電、航旺國際企業、興霖食品、旭東機械、正新橡膠、上銀科技、香里食品、捷普集團綠點高新科技、涵碧樓大飯店、富邦人壽、帝綸溫泉度假飯店、新兆宇國際事業、家樂福事業、總達客運、欣美實業、台灣卜蜂、九族文化村、泰雅渡假村、日月行館、大立紡織、台豐搬運設備、樹德企業、敦泰保全、青松護理之家、當天各廠商提供一對一面試機會，請民眾務必把握機會，踴躍前往求職應徵。

浙江省9個台灣同胞投資企業協會來台參展，包含溫州、杭州、湖州、寧波、嘉興、紹興、台州、義烏、嘉善等9個台商協會，包括敏實集團有限公司、愛爾堡國際教育集團等多家聯合廠商，釋出1000餘個職缺，有意應徵者可當日現場面談。參加求職前300名者，還可獲得精美小禮物。詳細職缺請至本府官網最新消息查詢，網址：https://www.nantou.gov.tw/。或南投縣社會及勞動處勞工及青年科蔡小姐(電話：049-2222106轉1821)。

南投縣就業博覽會25日在南投會展中心登場，提供6000個求職機會，並有銀髮族就業...
南投縣就業博覽會25日在南投會展中心登場，提供6000個求職機會，並有銀髮族就業第二春專區。記者江良誠／攝影
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求職台商職涯

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