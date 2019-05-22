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頂寮社區辦報8年 記錄社區大小事

2019-05-22 11:22聯合報 記者余采瀅╱即時報導

推廣社區不遺餘力！台中梧棲頂寮社區推出「頂寮社區報」迄今8年，4個月出刊一次，每期出刊2千本，免費分送給千名里民。台中市繁榮葫蘆墩促進會7年前也推葫蘆墩季刊，從採訪、編輯、美工等全由成員一手包辦，傳遞豐原之美。

台中市梧棲區頂寮社區發展協會推出「頂寮社區報」，今年邁入第8年，起初每半年出刊一次，因里民反映熱烈，3年前改為4個月出刊一次，目前已出刊24期。發展協會理事長林錫植說，因為社區活動多，除了向里民報告社區活動，邀請大家共襄盛舉，也記錄下社區歷史，曾有接受過採訪的耆老，前幾年離世，社區報可讓家屬留念，成為重要回憶。

頂寮社區發展協會總幹事鐘金水表示，社區報走過8個年頭，要持續出刊確實不易，因為不僅要規劃題材，每期社區報由8人合力完成，包括採訪、撰寫、美工等工作。他笑說：「有這些快樂的傻瓜付出，社區報才能持續出刊！」

由一群熱愛豐原的民眾組成的「台中市繁榮葫蘆墩促進會」，推廣豐原生活與文化不遺餘力，每3個月出刊葫蘆墩季刊，每期出刊4千本， 迄今已出刊27期，每期都有主軸，介紹豐原木業、或高架化後的豐原火車站，推廣豐原生活與文化，透過季刊，凝聚更多人「愛豐原」，並看到豐原之美。

台中梧棲頂寮社區發展協會推出「頂寮社區報」迄今8年，每4個月出刊一次，每期出刊2...
台中梧棲頂寮社區發展協會推出「頂寮社區報」迄今8年，每4個月出刊一次，每期出刊2千本，免費分送給千名里民。記者余采瀅／攝影
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台中梧棲頂寮社區發展協會推出「頂寮社區報」迄今8年，每4個月出刊一次，每期出刊2...
台中梧棲頂寮社區發展協會推出「頂寮社區報」迄今8年，每4個月出刊一次，每期出刊2千本，免費分送給千名里民。記者余采瀅／攝影
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台中市繁榮葫蘆墩促進會7年前推出葫蘆墩季刊，從採訪、編輯、美工等全由成員一手包辦...
台中市繁榮葫蘆墩促進會7年前推出葫蘆墩季刊，從採訪、編輯、美工等全由成員一手包辦，傳遞豐原之美。記者余采瀅／攝影
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台中市梧棲火車站

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