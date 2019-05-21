彰化人死無火葬之地？ 縣議員提議自己蓋自己用

2019-05-21 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化火葬場歸於何處？今天再度引起縣議員莊陞漢、蕭如意的關切，縣長王惠美答詢時，首度做了正式表態，表示正積極盤點各鄉鎮適合土地；蕭如意說，如果各鄉鎮市都不願意建，乾脆「自己蓋，自己用。」

縣議員莊陞漢今天在縣政總質詢時，秀出瑞典一處公園，原來卻是一處火葬場，他說，火葬場可以依據不同的空間規劃，其實沒那麼可怕，而彰化縣一年有一、兩萬個往生者，確實有建火葬場必要，建議縣府可以到國外考察，看人家怎麼處理生死之事，除了要讓民眾了解火葬場不是那麼可怕外，還要有後續的補償與回饋，才能減少阻力。

議員蕭如意也有感而發說，他在上屆縣議員任內，由於縣議員都支持建火葬場，因此奉議長指派擔任火葬場覓地召集人，結果「找到那裡，被罵到那裡」，十分辛酸。

蕭如意說，當時芳苑鄉公所興沖沖表示有興趣，願意提供土地，原本要去洽商，但一周後，卻因鄉民反對，還揚言拆車輪，修理，後來索性就不去了；後來，線西鄉才表達有興建的興趣，地方就傳出風聲，只要小組膽敢去線西，就讓車子回不去，全案就此打住。

縣長王惠美回覆說，彰化縣是全台灣唯一沒有火葬場的縣市，因此有興建火葬場的必要，縣府積極盤點各鄉鎮市土地，希望找到適合地點設置火葬場，那麼縣議員們就不必一大早就趕著參加告別式，喪家也不必那麼辛苦，將親人大體迢迢送到外縣市火化。

蕭如意他擔任鄉長期間，不要說建火葬場，單是建納骨塔都引來強烈抗爭，如今縣議會同仁既然都認為建火葬場有必要，就集思廣義，看看那裡最適合，免得像他「找一次被罵一次」，如果大家都只會贊成蓋，卻反對設置自己鄉鎮，那不如各鄉鎮市自己蓋自己用。