親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

名廚奧利佛連鎖餐廳驚爆破產 25分店1300員工恐失業

比港珠澳大橋更艱鉅的超級工程 造價1兆4千億台幣

彰化人死無火葬之地？ 縣議員提議自己蓋自己用

2019-05-21 21:19聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化火葬場歸於何處？今天再度引起縣議員莊陞漢、蕭如意的關切，縣長王惠美答詢時，首度做了正式表態，表示正積極盤點各鄉鎮適合土地；蕭如意說，如果各鄉鎮市都不願意建，乾脆「自己蓋，自己用。」

縣議員莊陞漢今天在縣政總質詢時，秀出瑞典一處公園，原來卻是一處火葬場，他說，火葬場可以依據不同的空間規劃，其實沒那麼可怕，而彰化縣一年有一、兩萬個往生者，確實有建火葬場必要，建議縣府可以到國外考察，看人家怎麼處理生死之事，除了要讓民眾了解火葬場不是那麼可怕外，還要有後續的補償與回饋，才能減少阻力。

議員蕭如意也有感而發說，他在上屆縣議員任內，由於縣議員都支持建火葬場，因此奉議長指派擔任火葬場覓地召集人，結果「找到那裡，被罵到那裡」，十分辛酸。

蕭如意說，當時芳苑鄉公所興沖沖表示有興趣，願意提供土地，原本要去洽商，但一周後，卻因鄉民反對，還揚言拆車輪，修理，後來索性就不去了；後來，線西鄉才表達有興建的興趣，地方就傳出風聲，只要小組膽敢去線西，就讓車子回不去，全案就此打住。

縣長王惠美回覆說，彰化縣是全台灣唯一沒有火葬場的縣市，因此有興建火葬場的必要，縣府積極盤點各鄉鎮市土地，希望找到適合地點設置火葬場，那麼縣議員們就不必一大早就趕著參加告別式，喪家也不必那麼辛苦，將親人大體迢迢送到外縣市火化。

蕭如意他擔任鄉長期間，不要說建火葬場，單是建納骨塔都引來強烈抗爭，如今縣議會同仁既然都認為建火葬場有必要，就集思廣義，看看那裡最適合，免得像他「找一次被罵一次」，如果大家都只會贊成蓋，卻反對設置自己鄉鎮，那不如各鄉鎮市自己蓋自己用。

彰化縣議員蕭如意（左）質詢縣長王惠美時說，如果各鄉鎮市都不願意建火葬場，乾脆「自...
彰化縣議員蕭如意（左）質詢縣長王惠美時說，如果各鄉鎮市都不願意建火葬場，乾脆「自己蓋，自己用。」記者劉明岩／翻攝
分享

火葬王惠美

相關新聞

彰縣議員揹8個月大幼女質詢 搶麥克風增添議場趣味

2019-05-21 20:42

盧秀燕：台中年底調降地價稅 黃馨慧盼讓民眾有感

2019-05-21 19:59

中科管理局組團前進中小學 教玩mBot機器人

2019-05-21 19:59

台中踩舞祭改舞蹈嘉年華 綠批逢龍必反

2019-05-21 18:52

影／抽水站虛設？工廠員工跳上機台保命 中市府：雨太大

2019-05-21 17:39

雨災過後南投縣府動員搶救交通 災修工程動起來

2019-05-21 16:19

台中公車免費8年運量低 議員：不繞路不脫班才想搭

2019-05-21 14:55

BRT是史上最失敗政策？綠議員要求交通局長道歉

2019-05-21 14:50

付BRT機電仲裁費追加4500萬 中巿議員：爛攤拒買單

2019-05-21 13:56

台中西南屯地價稅暴漲 議員：市長減稅政見別跳票

2019-05-21 11:55

前市府八大轉運都沒完成 市府：豐原轉運中心9月動工

2019-05-21 11:41

「田中，我愛你」成為鎮歌 訴說在地年輕人對家鄉情懷

2019-05-21 08:06

廢輪胎無處去 盧秀燕盼「中央統一處理」

2019-05-20 23:51

彰化衛生所多元服務 設不老健身房

2019-05-20 23:46

私校台中特產？ 議員批公校沒特色

2019-05-20 23:32

520我愛你 彰化117對新人登記

2019-05-20 23:27

彰議員緊盯：六輕氣爆汙染、太陽能板回收

2019-05-20 23:25

讓長者改變生活習慣 彰化衛生所志工團 下鄉推廣運動

2019-05-20 23:09

520結婚有早生貴子賀禮 524同性結婚送什麼？

2019-05-20 20:00

影／中市文青風便當驚傳食物中毒？ 證實126人中鏢

2019-05-20 16:51

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

六輕氣爆汙染存隱憂 校園太陽能板回收機制惹質疑

2019-05-20 18:52
看更多

熱門文章

日本廣告取景六合夜市竟變「韓流發威」？ 潘恆旭：被陰了

2019-05-21 14:34

大型醫院要來了！高榮總屏東分院今年10月動工

2019-05-21 18:00

讓蔡依林落淚的小女孩 照顧癱母獲總統教育獎

2019-05-21 12:56

搶先曝光！雲林首座國民運動中心7月中旬試營運

2019-05-21 12:35

新北三環六線三鶯線進度逾三成 通勤北市可省時20分

2019-05-21 15:34

23年前航測圖已存在卻不是路？ 林右昌：當年違法開闢

2019-05-21 10:16

嘉市學生沒繳午餐費躲樓梯間 議員：排富造成的貧富階級

2019-05-21 17:05

六合夜市百餘人潮是臨演？潘恒旭：黑韓到一個誇張

2019-05-21 14:47

「田中，我愛你」成為鎮歌 訴說在地年輕人對家鄉情懷

2019-05-21 08:06

BRT是史上最失敗政策？綠議員要求交通局長道歉

2019-05-21 14:50

影／抗議中央「卡」 大林蒲案 韓國瑜火大：會到現場開直播

2019-05-21 11:34

李棟山莊莊主朱萬鶴歡慶92歲 向全國山友報平安

2019-05-21 11:47

太平山鳩之澤煮蛋區啓用 比人氣景點清水地熱更吸睛

2019-05-21 11:32

鴻海投資高雄是否生變？韓國瑜：誠懇盼鴻海加快速度

2019-05-21 12:32

花蓮青年住宅恐餘屋多 徐榛蔚：絕不會賣不出

2019-05-21 15:32

蘇花改明年初將通車 花蓮公車轉運站還沒影

2019-05-21 12:44

台中公車免費8年運量低 議員：不繞路不脫班才想搭

2019-05-21 14:55

往返台北縮短20分 捷運三鶯線工程進度達31％

2019-05-21 15:31

基隆中山區通勤族多盼基北快捷公車 市府：最快明年中

2019-05-21 12:09

市長備胎找丁守中？柯文哲這麼答

2019-05-21 11:40

苗縣沒有國民運動中心 縣府：曾申請但資格不符退回

2019-05-21 15:07

大樹玉荷包今年將在市場「快閃」 饕客下單手腳要快

2019-05-21 07:42

公會捐冷氣給偏鄉校 柯文哲：以後不買冷氣「買溫度」

2019-05-21 13:23

彰化人死無火葬之地？ 縣議員提議自己蓋自己用

2019-05-21 21:19

布袋鎮再傳流浪狗咬傷遊客 里長：流浪犬恐衝擊觀光

2019-05-21 14:02

影／抽水站虛設？工廠員工跳上機台保命 中市府：雨太大

2019-05-21 17:39

雲豹輪台中港與馬公首航後沒下文 市府：潮差太大

2019-05-21 19:59

陳吉仲又來高雄 韓國瑜：月亮跟著禿子走吧

2019-05-21 16:52

517豪大雨竹市汪洋一片 水利會建議市府建防潮抽水站

2019-05-21 07:43

違法機上盒展開稽查 消費者使用不是完全沒事喔

2019-05-21 17:52

蘇花改明年初通車 花蓮公車轉運站趕不及設立

2019-05-21 18:01

高雄人口有機會達4、500萬？韓國瑜：要搭配很多條件

2019-05-21 11:02

彌補公部門救助缺口即時協助 基隆首成立民間食物銀行

2019-05-21 15:31

付BRT機電仲裁費追加4500萬 中巿議員：爛攤拒買單

2019-05-21 13:56

MOVE生物展 親子大玩動物變裝

2019-05-20 23:22

客語認證拿獎金 中高級及格苗栗縣府再給1000元

2019-05-21 16:48

苗縣救災指揮車近300萬元 議員批浪費

2019-05-21 00:28

六合夜市拍片被說成韓流發威？潘恒旭和網友各執一詞

2019-05-21 17:05

全面塗銷「禁行機車」 議員：桃園新北能，台中不能？

2019-05-21 12:39

彰化衛生所多元服務 設不老健身房

2019-05-20 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top