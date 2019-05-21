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中部民團號召正視極端氣候 抗暖化護台

2019-05-21 21:35中央社 台中21日電

中部多個公民與學生團體今天呼籲中央與地方，應正視氣候變遷下極端氣候日漸頻繁，對人民生活與環境生態造成常態性影響，公部門應做好節能減碳示範。

響應524全球氣候行動，中部多個公民與學生團體24日將在台中、南投與彰化等地分別舉辦「守住1.5度C」排字、集會與舉牌快閃活動，今天在舊台中火車站前廣場舉辦宣傳記者會，號召民眾一同參與。

發起台灣響應524全球氣候行動的台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃致詞表示，英國與愛爾蘭國會相繼宣布氣候緊急狀態，面對氣候真相，台灣氣候變遷已是送急診狀態，需要緊急處置。

葉光芃說，行動將對中央與地方提出五項訴求，包括宣布氣候緊急狀態、告知人民氣候變遷真相、訂定無煤零碳台中目標年、召開氣候市民會議與即刻採取有效行動，要求公部門的台中市政大樓與議會大樓應做好節能減碳示範。

人本教育基金會中部辦公室主任陳怡文表示，24日上午10時起，將與主婦聯盟台中分會依序前往國立台灣美術館、市民廣場與科博館等地舉牌，以手持看板拍照打卡方式響應及傳播訴求，希望更多人看見台灣氣候緊急問題。

主婦聯盟台中分會規劃當天下午5時將在舊台中火車站前廣場，用50把紅傘排出「1.5度C」與台灣大地圖等意象，呈現台中公民對氣候緊急的關注。

針對民團要求台中市政大樓與議會大樓節能減碳，台中市政府秘書處說，市政大樓已採行多元化節能措施，包括建置電力監控系統、設置太陽光電板、調整空調開啟時間與公共區域調整為送風模式等措施，辦公室、電梯、照明設備及事務機器也採節能方式，全力做好節能減碳。

台中市議會表示，節能減碳是全球趨勢，會與市府評估做有可行性的節能減碳作為。

減碳台中市氣候變遷

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