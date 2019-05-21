彰縣議員揹8個月大幼女質詢 搶麥克風增添議場趣味

2019-05-21 20:42 中央社 彰化21日電



民意代表質詢為達到吸引媒體目光，往往會搬出道具襯托效果。彰化縣議員曹嘉豪昨天質詢「育兒」議題時，是背著才9個月大的女兒「推推」登場，咬著奶嘴的「推推」萌樣，果然成為議場焦點。聯合報系記者劉明岩／攝影 分享 facebook 彰化縣議會今天開定期會，國民黨籍彰化縣議員曹嘉豪揹著自己8個月大的女兒「推推」，在議場質詢縣府的育兒補助政策，但調皮的堆堆想搶爸爸的麥克風，為議場增添趣味。

彰化縣議會第19屆第一次定期會，今天安排縣政總質詢，輪到彰化縣議員民主進步黨籍莊陞漢、國民黨籍曹嘉豪等人連番上陣時，針對彰化縣的育兒環境、流浪犬問題進行質詢。

曹嘉豪質詢時，特別揹著8個月大的女兒「推推」進入議場，指出現在職場對於育兒的父母不友善，呼籲縣政府可以先在府內設置育兒中心，作為表率，也鼓勵私人企業設育兒中心，讓員工能安心工作。

在質詢過程，調皮的推推一直在搶麥克風，曹嘉豪苦笑，中斷質詢想要把小孩先交給媽媽照顧，坐在曹嘉豪後面的國民黨籍彰化縣議員劉淑芳，見狀幫忙抱小孩，也對曹嘉豪開玩笑說知道照顧小孩的辛苦了吧，讓一向嚴肅的議場增添趣味，化解緊張氣氛。

國民黨籍議員李浩誠也質詢說，縣內流浪狗數量不斷增加，要求彰化縣政府提出有效解決方法，縣長王惠美答詢說，縣府正在各鄉鎮市尋找設置可愛動物之家的地點，她呼籲縣民如果愛狗千萬不要棄養，真要狗可到動物之家認養，大家一起解決流浪狗問題。