中科管理局組團前進中小學 教玩mBot機器人

2019-05-21 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



人工智慧（AI）近年納入國內重要政策項目，中科管理局為促進科技教育發展，組授課團隊深入中小學辦理「mBot體驗營」，立委蔡培慧邀其到南投縣開課，今則赴南投縣草屯鎮炎峰國小教學童操作mBot機器人，提早認識AI智慧技術。

中部科學園區管理局指出，科技部以小國大戰略的思維，掌握AI創新價值，提升國家競爭力，其中打造智慧機器人創新自造基地計畫，就是以落實機器人軟硬體整合與創新應用為目標，不僅要提供年輕人動手做實作舞台，更要從小扎根。

中科管理局mBot團隊今因此到炎峰國小舉辦體驗營，副局長施文芳說，mBot機器人組裝容易，外型可愛，用電腦編寫程式語言，加上內部感應器設定控制，可以玩出很多花樣，操作熟練還可以分組玩機器人PK賽，相當適合用在科技啟蒙。

炎峰學生則在mBot教師指導下，嘗試編寫程式下令要求機器人，遇到障礙物要轉彎、依指定路線行走、光感設定反應等，校長陳恒聰說，機器人課程讓孩子有不一樣的學習經驗，從中發現電腦不只能上網、打報告，程式編寫也是一門學問。

蔡培慧表示，因擔任立法院教育文化委員召委，多次質詢科技部，要求均衡城鄉教育資源，就是盼科普資源與學習的多樣性能走入鄉間，讓學童不需要花多餘的成本，就能體驗課本外的科普知識，因此邀請中科管理局mBot團隊到南投開課。