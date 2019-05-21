盧秀燕：台中年底調降地價稅 黃馨慧盼讓民眾有感

2019-05-21 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議員黃馨慧今天在市議會地政業務質詢表示，明年地價稅調整，雖然市長盧秀燕確認方向「輕稅簡政」，但必須以社會經濟、民生消費水準為考量，調整幅度不是市府「自我感覺良好」而是要讓民眾有感。地政局長吳存金承諾：依法調降、一定讓民眾有感！

黃馨慧表示，雖然地價稅是由地政局轄下11個地政機關，經由訪視查核現況後，資料交由地價評議委員會審議共同決定，最終，還是由市長拍板定案調整幅度。既然盧市長選前承諾要調降地價稅，但選後至今，只以「輕稅簡政」回應地價稅調整方向，到底是能真正減輕民眾擁屋成本負擔，還是「輕」到民眾無感？應該說清楚講明白。

黃馨慧指出，根據內政部地政司統計顯示，全國近年公告現值與公告地價，以107年與100年為基期比較，台中市107年公告現值已經調高8成以上，漲幅六都第一，但台中勞工平均薪資水準、卻是六都墊底，這意味著，民眾勞動所得根本追不上政府調漲稅率速度，連帶影響降低一般消費支出，生活壓力變大，「輕稅」若無法徹底落實，恐淪為一句口號罷了。