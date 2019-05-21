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台中國際機場門戶開發案 內政部同意續審

2019-05-21 18:07中央社 台中21日電

台中市政府今天表示，向中央提出的「台中國際機場門戶及周邊地區整體開發」案，獲內政部同意籌組專案小組繼續審查，將促請中央縮短原訂16年的計畫期程以及調整原廉航定位。

市府表示，內政部今天召開都市計畫委員會，審查台中市政府所提「台中國際機場門戶及周邊地區整體開發」案，市府都發局長黃文彬代表出席，表達市長盧秀燕對此案的關心並強調繼續推動的立場。經內政部審議決議，同意籌組專案小組繼續審議，市府將依預定進度繼續推動。

都發局表示，台中航空站第二航廈102年4月啟用作為國際航廈，105年8月核准更名「台中國際機場」，市府配合交通部民用航空局「台中機場2035年整體規劃」研議台中國際機場升級計畫。

都發局指出，市府計畫於台中國際機場西側，辦理121公頃「台中國際機場門戶及周邊整體開發」案，以航空服務為核心，同時發展大台中機械產業及航太零組件產業，完整上下游供應鏈體系。

由於盧秀燕曾認為「台中機場2035年整體規劃」還要等16年太久了，市府表示，將依預定進度繼續推動，並促請中央縮短長達16年的計畫期程，同時調整原有的廉航定位，提升為「機場園區」概念推動。

都發局指出，台中國際機場具備人流、物流、金流及資訊流的產業生態環境，未來將塑造機場門戶，透過土地開發策略方案導引提升既有產業聚落，推動智慧機械及航太產業發展，創造在地人文、經濟及生活延續力。

機場內政部廉航

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