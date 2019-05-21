影／抽水站虛設？工廠員工跳上機台保命 中市府：雨太大

2019-05-21 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中昨天大雨成災，烏日區五光里中興埤、樹王埤大水漫過埤頂，沿線環河路、五光路、光明路住家、工廠受災嚴重。張姓工廠業者今天反映，工廠距離中興抽水站不到100公尺，6年前工廠淹大水，是因為颱風天、抽水站還沒做好，沒想到如今抽水站蓋好了還淹水，比6年前還嚴重，且水勢來得太快，員工來不及拿防水閘門，直接跳上機台保命，質疑抽水站形同虛設。

台中市水利局說明，昨天瞬間驟雨，市府立即啟動中興抽水站，隨後大里溪沿岸5座抽水站都啟動，淹水主因是雨勢過大，烏日昨上午10點到下午3點，烏日雨量高達91毫米，尤其下午1點起1小時雨量48毫米，超過抽水機負荷才會淹水。

張姓工廠業者說，昨天下午1點多，大水突然漫過埤頂、湧進工廠，前後不到1分鐘，水深及腰，員工來不及拿防水閘門，為求保命，他叫員工跳上機台，機具、車輛全部泡水，損失慘重，完全來不及防範。

水利局說，昨天豪大雨造成中興埤距離中興抽水站上游有50公尺護岸斷裂，其中約20公護岸防洪牆沖毀，水利局啟動搶修派工，今天先吊放太空包堵住護岸缺口止水，並接續護岸修復工程。

前國大代表蘇秀姃說，現在是梅雨季，接連下雨，但居民就經歷昨天水淹家園，而且大水在短短幾分鐘就淹上來，最嚴重達一層樓高，現在居民是「聞雨色變」、「挫在等」，緊接著是雨量更大的颱風季節，盼政府能儘速解決居民的燃眉之急。