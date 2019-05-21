台中擬解編山坡地707公頃 月底送行政院核定

2019-05-21 17:09 中央社 台中21日電



為重新檢討山坡地範圍，台中市政府今天表示，經列出優先檢討處理土地送中央審核，讓劃出後的土地開發不受水保法管制，也免繳山坡地開發利用回饋金，預計月底送行政院核定。

台中市水利局長范世億今天在市政會議專案報告「台中市山坡地範圍劃定及檢討變更計畫」指出，山坡地範圍由前省府於民國69年公告實施，早期劃定為了方便管理，多以路界、水系或鄉鎮界為邊界劃設，過去因測量儀器不精密，常有非山坡地誤劃山坡地的問題。

范世億表示，台中市面積超過22萬公頃，依農委會水保局統計，全市山坡地面積約近16萬公頃，佔全市面積72%；而山坡地開發須繳6%以上回饋金，超過500平方公尺還要提交水保計畫，才能申請雜項執照和建造執照，不但降低民眾投資意願，也影響當地開發。

范世億說，水利局在符合環保、水保及安全條件下，初步篩選符合基本條件標高小於100公尺、平均坡度小於5%、未在崩塌地及土石流危險溪流影響範圍內，包括外埔、大甲、大肚、烏日及沙鹿區17處、約707公頃土地可評估從山坡地範圍劃出，已完成公開展示、市府初審及審議小組審查等程序，預計月底送行政院核定。

台中市長盧秀燕認為，過去很多地方因測量錯誤而被劃定山坡地，她肯定水利局勇於檢討，因為這是一項很龐大的作業，相信透過整體性改革及正確解編作業，可解除民怨、還民眾公道，讓這些被誤劃的土地可以進行適當開發利用，這也是台中整體拚經濟的策略之一。

盧秀燕說，山坡地檢討改變還須送中央核定，請水利局彙整好資料依程序送中央審核。