雨災過後南投縣府動員搶救交通 災修工程動起來

2019-05-21 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣近日遭強降雨襲擊，交通災況頻傳，昨雨勢趨緩，縣府及河川局搶修埔里南環路南港溪堤防、育溪路杷城排洪道和投89線力行產業道路，縣長林明溱、立委馬文君今赴仁愛鄉會勘，且研擬災害修復方式。

縣府指出，縣內山區、平地因強降雨發生災情，粗估至少逾15處道路橋梁封閉，第一時間除通報警方到場拉封鎖線，也聯繫工務處、公路局工務段等單位緊急處置，目前多數路段已搶通，但部分岸堤或道路受損嚴重仍須透過工程妥善修復。

埔里南環路南港溪堤防因崩塌達150公尺，趁雨勢緩和期間，調派怪手進入河床進行搶修；育溪路杷城排洪道遭湍流掏空，若遭沖毀恐造成溪旁道路塌陷，危險性大，縣府已責成工務處設計發包，盼2個月內搶修完成，避免災情持續擴大。

仁愛鄉投89線力行產業道路49公里等路段將調派重機具進入清阻，持續搶通中，縣府原民局表示，已向中央申請，從紅鄉到翠巒開闢約10公里的產業道路，建造完成後將可避開力行產業道路6大坍方處，給地方一條更安全的道路。