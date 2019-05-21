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鐵砧山露營區2800萬整修卻冷清 中市府：將加強行銷

2019-05-21 16:13聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市政府觀旅局委外經營大甲鐵砧山星光露營區，因廠商經營狀況不佳等因素，今年1月協議中止契約，將露營區設施收回整理，市議員吳敏濟指出「癢的不抓，不癢的摳摳耙!」建議觀旅局趕快進行重要建設，卻做了些對觀光沒幫助的建設，他呼籲把錢花在刀口上，不要浪費公帑。

吳敏濟直指幾年前公所在鐵砧山花了2800多萬元在相思林做了星光露營區，去年開始營運，結果因蚊子太多，樹蔭太少，乏人問津，包商已跟市府解約。

觀光旅遊局長林筱淇表示，大甲鐵砧山星光露營區（含遊客中心整修）建置經費2830萬元，107年1月完工，共有11席營位，台中市風景區管理所預計於今年7月完成OT招商，後續甄審會議將對廠商投資計畫營運、行銷部份加強審查。

另外，有關大甲鐵砧山星光露營區孳生蚊子，風景區管理所後續將種植驅蚊植物，如香茅、貓薄荷、紫薇、丁香等，減少蚊蟲產生。

相對大安媽祖文化園區歷經三任市長，編列6億2893萬元，目前只完成基座工程，進度緩慢，地方期盼媽祖雕像趕快完成，吳敏濟認為台中海線宗教文化盛行，觀光局應結合有形及無形的文化資產，對國內外旅行業好好宣傳，推展觀光。

觀旅局爭取經費推動「大安港媽祖主題園區OT前置作業計畫案委託專業服務」目前進行可行性評估作業中，將廣納各方意見審慎評估，預計109年6月完成招商。

台中市議員吳敏指出，應加強宣傳台中有形與無形的文化資產，推動觀光。記者陳秋雲／攝...
台中市議員吳敏指出，應加強宣傳台中有形與無形的文化資產，推動觀光。記者陳秋雲／攝影
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露營區鐵砧山媽祖

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