親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

菜市仔名？喊聲「小黑」 全台28隻校犬都回頭

日廣告取景六合夜市變「韓流發威」？ 潘恆旭：被陰了

台中公車免費8年運量低 議員：不繞路不脫班才想搭

2019-05-21 14:55聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市免費公車實施快8年，市議員張玉嬿、謝志忠今在議會質疑，7年半花費逾153億元，搭乘率不到全台中市民7％，效益過低。兩人要求改以綿密路網、不繞遠路突破運量瓶頸，且未來雙十公車政策上路後，交通局應保證偏鄉公車的路線、班次不能比現在少。交通局長葉甫表示，未來偏遠路線將研議保留里程補助或藉由黃金路線綁虧損路線等配套方式，兼顧偏鄉需求。

張玉嬿指出，台中免費公車是全國知名政策，2011年刷卡8公里免費在6月起實施，盼培養市民搭乘大眾運輸的習慣，10家公車業者參與，當年度運量約5千5百萬人次，執行預算近7億元，搭乘率3.2％。

她說，2015年8公里加碼到10公里，搭乘率首次超過6％，運量約1.33億人次，但幾年來一直無法再突破，她質疑7年半共花費超過153億元，年運量平均約1.35億人次、搭乘率不及7％，運量成長趨緩，花大錢效益低。

謝志忠、張玉嬿認為，只用免費吸引市民搭乘公車的效果應已到瓶頸，交通局應整合各種大眾交通工具，改以路網的綿密、車班可靠度爭取民眾選擇，讓大家覺得搭公車很方便，公車路線不再繞遠路，應可再培養更多大眾運輸人口。

議員又說，10公里免費是以里程為主來補助業者，客運業較願意投入，增加偏鄉路線班次增加；未來公車雙十政策改採人次補助，業者當然要搶人次多的熱門路線，偏遠路線者恐被放棄，要求交通局保證偏鄉公車的路線班次絕對不能比現在少，確保偏鄉交通權益。

交通局長葉昭甫表示，新政策透過補助計價方式恢復為人次補助，可讓客運業者更能依據市場機制的需求狀況加以經營，而偏遠路線將研議保留里程補助或藉由黃金路線綁虧損路線等配套方式，兼顧偏鄉地區行的需求。

葉昭甫表示，長遠目標將以複合式運輸概念推廣公共運輸，未來大台中的交通將以軌道台鐵、捷運、幹線公車為骨幹，接駁公車、偏鄉公車，乃至於小黃公車，並以自行車作為最後一哩接駁運具。

台中市議員張玉嬿、謝志忠要求，市應重視偏鄉公車需求。記者陳秋雲／攝影
台中市議員張玉嬿、謝志忠要求，市應重視偏鄉公車需求。記者陳秋雲／攝影
分享

公車偏鄉台中市

相關新聞

BRT是史上最失敗政策？綠議員要求交通局長道歉

2019-05-21 14:50

雨災過後南投縣府動員搶救交通 災修工程動起來

2019-05-21 16:19

付BRT機電仲裁費追加4500萬 中巿議員：爛攤拒買單

2019-05-21 13:56

台中西南屯地價稅暴漲 議員：市長減稅政見別跳票

2019-05-21 11:55

前市府八大轉運都沒完成 市府：豐原轉運中心9月動工

2019-05-21 11:41

「田中，我愛你」成為鎮歌 訴說在地年輕人對家鄉情懷

2019-05-21 08:06

廢輪胎無處去 盧秀燕盼「中央統一處理」

2019-05-20 23:51

彰化衛生所多元服務 設不老健身房

2019-05-20 23:46

私校台中特產？ 議員批公校沒特色

2019-05-20 23:32

520我愛你 彰化117對新人登記

2019-05-20 23:27

彰議員緊盯：六輕氣爆汙染、太陽能板回收

2019-05-20 23:25

讓長者改變生活習慣 彰化衛生所志工團 下鄉推廣運動

2019-05-20 23:09

520結婚有早生貴子賀禮 524同性結婚送什麼？

2019-05-20 20:00

影／中市文青風便當驚傳食物中毒？ 證實126人中鏢

2019-05-20 16:51

台中綠空廊道三期開工 全線估明年6月完成

2019-05-20 14:16

共享聚落夯！ 年輕人搬進老眷舍創業近滿租

2019-05-20 14:15

議員批台中東南區文化沙漠？ 市府：8月動漫節活化地方

2019-05-20 11:36

共享聚落夯！ 年輕人搬進老眷舍創業近滿租

2019-05-20 11:28

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

六輕氣爆汙染存隱憂 校園太陽能板回收機制惹質疑

2019-05-20 18:52

台中特產是私校？ 議員：一再教改讓家長沒信心

2019-05-20 12:10

全長21.7公里 台中綠空廊道今開工

2019-05-20 11:28
看更多

熱門文章

韓國瑜第一個防災會議 嚴肅下令「零災害、零傷亡」

2019-05-20 19:58

王世堅質詢被罵「垃圾」 要柯文哲對市民道歉

2019-05-20 17:26

黎巴嫩帥哥愛上桃園女孩 定居台灣「努力學中文」

2019-05-20 18:21

日本廣告取景六合夜市竟變「韓流發威」？ 潘恆旭：被陰了

2019-05-21 14:34

520結婚有早生貴子賀禮 524同性結婚送什麼？

2019-05-20 20:00

搶先曝光！雲林首座國民運動中心7月中旬試營運

2019-05-21 12:35

23年前航測圖已存在卻不是路？ 林右昌：當年違法開闢

2019-05-21 10:16

4年前被檢舉至今仍照賣賓士車 呂學樟挨批耍特權

2019-05-20 19:57

影／中市文青風便當驚傳食物中毒？ 證實126人中鏢

2019-05-20 16:51

讓蔡依林落淚的小女孩 照顧癱母獲總統教育獎

2019-05-21 12:56

嚴防豪雨 韓國瑜視察滯洪池應變中心二級開設

2019-05-20 19:20

影／桃園龍潭化工廠前 隔鄰新竹縣民圍廠陳情抗議

2019-05-20 16:50

月費3500元基隆非營利幼兒園招生 滿額抽籤

2019-05-20 17:37

龍潭戶政所安排驚喜 520迎登記結婚新人

2019-05-20 17:23

「田中，我愛你」成為鎮歌 訴說在地年輕人對家鄉情懷

2019-05-21 08:06

公宅政策被教壞？ 張景森酸柯文哲別急著找藉口

2019-05-20 21:01

抗議中央「卡」 大林蒲案 韓國瑜火大：會到現場開直播

2019-05-21 11:34

BRT是史上最失敗政策？綠議員要求交通局長道歉

2019-05-21 14:50

鐵路高架化引爆戰火 陳歐珀與黃定和互扯誰沒做功課

2019-05-20 21:09

鴻海投資高雄是否生變？韓國瑜：誠懇盼鴻海加快速度

2019-05-21 12:32

影／客家話大聲質詢不用怕 苗縣議會率先客語同步口譯

2019-05-20 16:33

偵水志工談甘苦 林口豪雨成災竟沒偵水志工可幫忙

2019-05-20 18:10

豬屎味解決不了又來流浪動物收容所 麟洛鄉民怒了

2019-05-20 16:40

太平山鳩之澤煮蛋區啓用 比人氣景點清水地熱更吸睛

2019-05-21 11:32

蘇花改明年初將通車 花蓮公車轉運站還沒影

2019-05-21 12:44

大樹玉荷包今年將在市場「快閃」 饕客下單手腳要快

2019-05-21 07:42

市長備胎找丁守中？柯文哲這麼答

2019-05-21 11:40

降定了！ 嘉縣不動產評價會通過105年7月房屋稅調降2成

2019-05-20 18:12

養的鵝走失男童傷心 暖心里長找養鵝人家贈鵝

2019-05-20 17:14

質疑道路拓寬徵地不公 台南後壁住戶掛抗議白布條

2019-05-20 21:41

517豪大雨竹市汪洋一片 水利會建議市府建防潮抽水站

2019-05-21 07:43

李棟山莊莊主朱萬鶴歡慶92歲 向全國山友報平安

2019-05-21 11:47

六合夜市百餘人潮是臨演？潘恒旭：黑韓到一個誇張

2019-05-21 14:47

高雄人口有機會達4、500萬？韓國瑜：要搭配很多條件

2019-05-21 11:02

公會捐冷氣給偏鄉校 柯文哲：以後不買冷氣「買溫度」

2019-05-21 13:23

基隆中山區通勤族多盼基北快捷公車 市府：最快明年中

2019-05-21 12:09

豪雨炸新北 積水成藍綠議員質詢焦點

2019-05-20 17:12

MOVE生物展 親子大玩動物變裝

2019-05-20 23:22

苗縣救災指揮車近300萬元 議員批浪費

2019-05-21 00:28

全面塗銷「禁行機車」 議員：桃園新北能，台中不能？

2019-05-21 12:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top