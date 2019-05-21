台中公車免費8年運量低 議員：不繞路不脫班才想搭

2019-05-21 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市免費公車實施快8年，市議員張玉嬿、謝志忠今在議會質疑，7年半花費逾153億元，搭乘率不到全台中市民7％，效益過低。兩人要求改以綿密路網、不繞遠路突破運量瓶頸，且未來雙十公車政策上路後，交通局應保證偏鄉公車的路線、班次不能比現在少。交通局長葉甫表示，未來偏遠路線將研議保留里程補助或藉由黃金路線綁虧損路線等配套方式，兼顧偏鄉需求。

張玉嬿指出，台中免費公車是全國知名政策，2011年刷卡8公里免費在6月起實施，盼培養市民搭乘大眾運輸的習慣，10家公車業者參與，當年度運量約5千5百萬人次，執行預算近7億元，搭乘率3.2％。

她說，2015年8公里加碼到10公里，搭乘率首次超過6％，運量約1.33億人次，但幾年來一直無法再突破，她質疑7年半共花費超過153億元，年運量平均約1.35億人次、搭乘率不及7％，運量成長趨緩，花大錢效益低。

謝志忠、張玉嬿認為，只用免費吸引市民搭乘公車的效果應已到瓶頸，交通局應整合各種大眾交通工具，改以路網的綿密、車班可靠度爭取民眾選擇，讓大家覺得搭公車很方便，公車路線不再繞遠路，應可再培養更多大眾運輸人口。

議員又說，10公里免費是以里程為主來補助業者，客運業較願意投入，增加偏鄉路線班次增加；未來公車雙十政策改採人次補助，業者當然要搶人次多的熱門路線，偏遠路線者恐被放棄，要求交通局保證偏鄉公車的路線班次絕對不能比現在少，確保偏鄉交通權益。

交通局長葉昭甫表示，新政策透過補助計價方式恢復為人次補助，可讓客運業者更能依據市場機制的需求狀況加以經營，而偏遠路線將研議保留里程補助或藉由黃金路線綁虧損路線等配套方式，兼顧偏鄉地區行的需求。