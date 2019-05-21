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付BRT機電仲裁費追加4500萬 中巿議員：爛攤拒買單

2019-05-21 13:56聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

國民黨台中市議員楊正中（左起）、朱暖英要求市府拒絕支付 BRT機電標餘款與利息，...
國民黨台中市議員楊正中（左起）、朱暖英要求市府拒絕支付 BRT機電標餘款與利息，要求前市府負政治責任。記者陳秋雲／攝影
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台中市議員楊正中、朱暖英今天在議會交通地政業務質詢指出，已終止近4年的台中BRT快捷巴士，機電標廠商申請仲裁結果判市府還款，但前市府「不作為」造成孳息900多萬，新市府這次預算追加4500萬元給付。國民黨議員指出，政風與監察院都指出，前市府有三項違失、三項故意導致這個結果，拒由全民拒買單，應循法律途徑向失職人員求償，對此「政治決定」負起政治責任。

台中市前團隊與BRT機電標廠商有履約爭議，交付仲裁，台灣營建仲裁協會仲裁結果，市府應給付1億8000多萬元給廠商，目前市府未還款項還有4500萬，新市府在這次定期會提出追加預算4500萬，其中從仲裁日起算已孳息900萬元，但藍營議員大表不滿，認為前市府團隊故意不作為與故意疏失，應負起政治責任。

前交通局長王義川曾在議會回答詢，堅持不支付。他說雙方進入仲裁的主要爭點是BRT在103年8月試營運時，前市府胡志強團隊即先行使用機電設備，衍生後續設備維護保管權責爭議，與廠商對契約規定驗收前應辦測試認知有歧異。

交通局長葉昭甫也是前市長胡志強任內的主要業務負責人，他回楊正中詢問「BRT喊停是治政問題」而不是專業認定。楊正中問葉「是否恢復BRT？」葉昭甫則表示現有的機材已難以恢復使用。

朱暖英表示，未償清的本金與利息款項，理應由市政府去文中央部會請高升的桃園航空城董事長王義川索賠才對，這筆冤枉帳沒有理由讓市民買單。

BRT王義川胡志強

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