台中西南屯地價稅暴漲 議員：市長減稅政見別跳票

2019-05-21 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



105年台中市地價稅高漲，西屯漲幅101.29%，排名第二高的南屯也漲了86.72%，一次性暴漲結果，繳納金額超乎民眾預期，逼得有人得設法籌錢付高額稅款。市議員朱暖英表示，還有南屯老農收到稅單，得知地價稅從原本25萬元漲到80萬元，憂急到隔日猝死撒手人寰。她要求新市府要示要減稅，應召開臨時地價評議會定調不漲稅，不要失信於民！

地政局長吳存金表示，會兌現市長政見，今年10月調查馬解各區地價變動，明年1月召開地價評議委員會議各區地價。

朱暖英市建議市府面對地價稅的問題，市長政見要加快兌現，且要真心誠實對待市民。因市長盧秀燕選前提降稅政見，就是期待市長當選上任，就要替民眾來減稅。照理地政局應在今年召開地價評議委員會，定調落實「上任就減稅」的承諾。

朱暖英說，去年林佳龍市府因應地方大選，技術調降土地稅率6.3％，但又更動了稅金計算公式，美其名調降稅率的措施，但實際上有些地價稅的稅金，不減反增；所謂的調低稅率「根本就是呼攏市民」假降稅、真加稅的詐欺行為。

朱暖英指出，地稅局表示台中欠稅最多的是地價稅，就是因為地價稅金暴漲起來，民眾無法去負擔高額的稅款，導致市府無法順利完成稅收。前市長林佳龍採取過苛的地價稅政策，甚至有市民得考慮賣地變現，繳清高額的地價稅，結果變相造成鼓勵炒地皮。