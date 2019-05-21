前市府八大轉運都沒完成 市府：豐原轉運中心9月動工

2019-05-21 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中鐵路高架化工程已經完工通車2年多，但豐原火車站旁的豐原轉運中心卻一再延宕，市府原訂今年6月動工現又改到今年9月，市議員張瀞分說，豐原轉運中心過去空轉了4年，希望盧秀燕市長上任後，能盡速動工。

市議員張瀞分今在市議會交通地政業務質詢中表示，過去前市長林佳龍任內喊出8大轉運中心BOT計畫，說要讓台中市變成一小時生活圈，但「餅畫得很大，但任期結束了卻沒有一個完成」其中豐原轉運中心原規劃興建13層樓或19層樓高，投資門檻分別達15億及29億，最後這項BOT案根本沒人想投資而告吹。

市政府交通局檢討後，改採自建方向推動，將豐原火車站旁廣5用地變更為停6用地，提出地上5層樓、地下2層樓的多目標立體停車場，原定6月動工，目前又卡在預定地管線遷移的問題。

交通局長葉昭甫表示，由於轉運中心土地靠外側約1/3以前是道路用地，下方埋有各種管線，交通局正召集管線單位會勘確認管線位置，該遷移就遷移，豐原轉運中心才延後9月開工，施工期間的交通環境影響評估也同步在進行中，開工後預估二年到二年半左右完工。