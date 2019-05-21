「田中，我愛你」成為鎮歌 訴說在地年輕人對家鄉情懷

2019-05-21 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



「這裡所在有山有米，火車高鐵都會地去；半線南邊的小城市，人人充滿人情味…」彰化縣田中鎮一群喜歡音樂的在地年輕人，花一個月時間集體創作「田中，我愛你」這首歌，鎮長洪麗娜馬上宣布「這是田中鎮的鎮歌」。

「田中，我愛你」MV分年輕人版（4分18秒）、樂齡版（5分6秒）兩種，畫面都是田中鎮民相當熟悉的場景，讓鎮民相當的有感覺；作詞和演唱是蕭聖諺、作曲許期衡、合聲蕭雅竹、MV導演陳顯鑫和攝影謝沅錄。

蕭聖諺剛完終身大事，與新娘子才飛往日本蜜月旅行，他的妹妹蕭雅竹代表創作團隊將「田中，我愛你」版權贈送給田中鎮公所。

歌詞描述小鎮風情

「田中，我愛你」歌詞描寫田中鎮的地理人文風情，包括鼓山寺、達德小溪、泰山以及維力等企業，也將名產如蜜麻花、麻油等寫在歌詞裡,也告訴大家台灣的火車司機是田中最多。

洪麗娜說，田中好山好水，有優質米，有人情味濃的田中馬，是一個宜居的好所在，這首歌的旋律輕快，將田中鎮的特色全部凸顯出來，讓老中青三代都可以透過歌詞感受到周邊的環境及生活情境，絕對適合田中鎮專屬的歌曲，未來舉凡公所舉辦的活動以及相關節日的活動，都會公開播放，讓更多鎮民以及外地人了解田中鎮。

用輕搖滾曲風 營造活力氛圍

許祺衡、陳顯鑫、謝沅錄說，當初的靈感來自自己從小到大對故鄉的了解，以及從父執輩口中得知過去田中鎮的景象，他們集體創作這首田中鎮專屬的歌曲，利用輕搖滾的曲風，打造年輕有活力的氛圍，期待能透過歌曲以及MV的製作，讓大家更了解田中鎮是一個有愛又充滿愛的鄉鎮。

蕭聖諺是81年次的年輕人，雖然念彰化高工、國立虎尾科大機械系，和妹妹蕭雅竹卻從小喜歡唱歌和旅遊。他父親蕭家和在田中鎮員集路三段經營世和中古車行，吹一手好克斯風，也打一手好爵士鼓。