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讓長者改變生活習慣 彰化衛生所志工團 下鄉推廣運動

2019-05-20 23:09聯合報 記者林敬家／彰化報導

彰化縣埔鹽衛生所志工以筷子製作道具，到社區帶民眾運動。 圖／埔鹽衛生所提供
彰化縣埔鹽衛生所志工以筷子製作道具，到社區帶民眾運動。 圖／埔鹽衛生所提供
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鄉鎮市衛生所的功能已不只是打預防針、看診，埔鹽鄉是彰化縣醫療資源缺乏區之一，衛生所近年有志工團到社區教民眾健康煮飯，也下鄉帶居民運動，獲得今年衛福部國健署「金所獎」優等獎。

衛生所除了公衛角色，小鄉鎮因人力不足，從慢性病門診、預防疫苗、抹片檢查，還有民眾衛教講座等工作繁雜，不少患者甚至把去衛生所「看醫生」當成習慣，只想和人說話減壓，對衛生所依賴甚深。

埔鹽鄉衛生所因此讓志工團走進鄉里，提升民眾衛生知識，增加健康檢查篩檢率、慢性病防治及個案關懷，護理師與種子教師受訓後到村里帶民眾運動，目前有7個村有自主的團體運動。

埔鹽鄉衛生所主任林家魴（左二）感謝志工團隊下鄉服務，推動健康促進。記者林敬家／攝...
埔鹽鄉衛生所主任林家魴（左二）感謝志工團隊下鄉服務，推動健康促進。記者林敬家／攝影
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埔鹽鄉衛生所主任林家魴指出，埔鹽鄉務農人家多，22村整體的運動風氣並不興盛，衛生所的志工有的帶候診民眾伸展筋骨，甚至拿筷子自製拍打功道具，讓居民將水桶當鼓練習手部肌力等，因資源有限，志工智囊團成了衛生所強力後盾，讓勞動而不運動的長者改變生活習慣。

永平村長施永玉指出，社區活動雖有太極拳與媽媽教室，但參加的人越來越少，他受訓成為種子教師自己帶居民體操，透過LINE群組號召參加，開課前還利用村內廣播系統提醒居民到廟前集合，目前已有30人固定參與。

志工曾雲禎也說，行動不便的長者更不用說記舞步動作，常是社區活動中被忽略的一群，她帶居民做拍打功、毛巾操、平甩功、時巧手等，「不給壓力只鼓勵」，增加長輩的生活功能。

衛生所慢性病健康檢查志工

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