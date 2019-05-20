520結婚有早生貴子賀禮 524同性結婚送什麼？

2019-05-20 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



5月20日，我愛你，彰化縣今天共有117對男女到戶政所完成結婚登記；5月24日是台灣同婚專法正式上路的日子，第一天會有多少同志伴侶辦理結婚登記？很多人拭目以待。

彰化縣少子化嚴重，總人口數曾創下132萬多名紀錄，到上月底降為126萬5669名。縣長王惠美為鼓勵結婚生子，今年開始只要在8個特定的日子，向戶政事務所預約辦理結婚記，就贈送每對新人1支金鏟子，和象徵早生貴子（棗子、花生、桂圓、瓜子）的好孕包賀禮。

8個特定的日子是：5月20日（我愛你）、6月6日（六月新娘）、7月25日（妻愛我）、8月7日（情牽七夕）、9月20日(就愛你)、10月10日（十全十美)、12月12日（要愛要愛）、12月25日（甜蜜聖誕）等。

520結婚有賀禮，524結婚呢？縣府民政處長賴致富說，同性辦理結婚登記時，不能送金鏟子和好孕包，只能給予祝福。

全縣26鄉鎮市只有福興鄉掛零，無人辦理結婚登記，其他戶政事務所都喜氣洋洋，受理結婚登記對數最多的是彰化市，有16對，員林和鹿港各14對、和美7對、田中鎮6對，溪湖、北斗及二林各5對。

今天最後一對完成婚登記的新人是員林市曾國禎、黃婷翊，兩人相識相愛3年多，今天下午4時30分下班後，在數名好友陪伴下，冒雨趕到員林戶政所辦理結婚登記。主任郭蘭春代表縣長王惠美送上金鏟子和好孕包，祝福新人永浴愛河，早生貴子。