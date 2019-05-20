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海外僑務委員參訪 盧秀燕歡迎台商投資台中

2019-05-20 18:32中央社 台中20日電

多位海外僑務委員今天拜會台中市政府，市長盧秀燕表示，台中產業發展多元，資源充足，市府設立台商專區，提供一站式服務，台商要回流，第一選擇就是到台中。

行政院政務顧問楊信帶領多位海外僑務委員參訪台中市政府，聽取台中市觀光旅遊局、經濟發展局、勞工局等局處簡報青年創業、觀光旅遊、投資環境等議題。

盧秀燕說，台中市成為全國第二大城市，不只金融業發達，中小企業包括機械業、光學、自行車等產業都名列世界前茅，台中文化底蘊好，人力素質高，都是強項，結合台中既有海港、空港獨特優勢，台商回流第一選擇都是台中。

台中市副市長令狐榮達表示，市府特別安排介紹台中投資環境等多項簡報，希望分享交流，促成台商與市府建構緊密夥伴關係，開創台中對外招商發展新商機。

楊信肯定市府簡報，也期待僑胞多多到台中地區投資，相信今日交流會帶來更多好構想。

經發局簡報說，台中是台灣第二大城，具備交通及地理優勢，消費市場及商機深具潛力。經濟部投資審議委員會審核通過台商回流台中案就有17家，金額達新台幣573.25億元，例如新鉅科技161億元、台中精機65億元及巨大機械50億元，許多大廠都來台中投資，前景可期。

台商台中市

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