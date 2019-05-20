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台中大里共好共享社宅 健康關懷及超商進駐

2019-05-20 18:32中央社 台中20日電

台中市大里區光正段社會住宅將於25日開放入住，除了硬體設備外，台中市政府今天表示，還與中山醫學大學附設醫院、統一超商合作，設置健康關懷服務站及共好商店。

市府下午舉行中山醫大附醫與統一超商進駐大里光正段社會住宅記者會，將在光正段社會住宅設置健康關懷服務站及共好商店，更提供獨居弱勢失能長者「小七門市送取餐服務」，讓老人家不用擔心餐食問題，打造共好共享的社會住宅。

台中市政府副秘書長陳如昌表示，感謝所有共好夥伴加入，讓社會住宅有別於一般民間大樓，發揮長期照護及社區營造功能，協助市府落實社會照顧，未來市府會將成功經驗擴大到其他社會住宅，讓共好理念在台中發酵。

都發局表示，大里光正段社會住宅去年底完工，成為台中第二處社會住宅，跟第一處豐原安康段社宅一樣，導入醫療及社會福利等軟體服務，在1樓規劃健康關懷服務站及共好商店，將醫療關懷、個案管理及便捷服務直接導入社會住宅，就近服務社宅及鄰里居民。

都發局指出，「健康關懷服務站」提供預防保健、社區托幼托老、長者共餐、老少共學等服務，同時服務周邊居民。「共好商店」將不定期舉辦結合親子互動、弱勢關懷、教育文化、環保樂活等社區活動，同時提供相關職缺媒合在地人才，並與弘道老人福利基金會合作提供獨居弱勢失能長者「小七門市送取餐服務」，讓長輩不用擔心餐食問題。

社會住宅台中市獨居

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